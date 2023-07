Zóveel kun je besparen door alle niet-essentiële stekkers uit het stopcontact te trekken

Allereerst is het goed om te vermelden dat dit zogenoemde sluipgebruik bij nieuwere apparaten minder vaak voorkomt dan bij oudere apparaten. De EU heeft inmiddels regels in het leven geroepen over de hoeveelheid energie die een apparaat mag gebruiken in de stand-bymodus of als het uitstaat.

Geld besparen met stekkers uit het stopcontact halen

Bij oudere apparaten kan het wel zo zijn dat er veel energie verbruikt wordt als ze in het stopcontact zitten. Denk aan computers, opladers (ook zonder apparaat eraan), koelkasten en wasmachines.

Onderzoek

Sterker nog: Amerikaans onderzoek heeft aangetoond dat apparaten in de stand-bystand gemiddeld verantwoordelijk zijn voor 5% tot 10% van het totale energieverbruik in huis.

Dít bedrag kun je besparen

Dat zal in Nederland wellicht lager liggen, maar toch schrijft MilieuCentraal dat een gemiddeld Nederlands huishouden al snel € 100 per jaar kan besparen door alle stekkers van niet-essentiële apparaten uit het stopcontact te halen. Dat is toch mooi meegenomen. Door de inflatie en de daaruit volgende hogere energiekosten wordt deze besparing ook alleen maar hoger. Hoeveel je precies kunt besparen hangt natuurlijk wel sterk af van hoeveel (oude) apparaten je in huis hebt.

De grootste sluipverbruikers

Ook energiemaatschappij NUON komt met cijfers. Volgens hen zijn dít de grootste vijf grootste sluipverbruikers:

Computer met randapparatuur*: € 33 per jaar Tv met video- of dvd-speler: € 15 per jaar Koffiezetapparaat: € 6 per jaar Tuner, versterker en cd-speler: € 6 per jaar (Combi) magnetron: € 4 per jaar *Randapparatuur zijn apparaten dat je op je computer kunt aansluiten, bijvoorbeeld een muis, speaker, harde schijf of printer.

Opladers

Wat betreft telefoonopladers tipt Quest: “Hoeveel stroom je oplader gebruikt, kun je meten met een elektriciteitsmeter. Je hebt wel een nauwkeurig exemplaar nodig, anders zie je een nul op de teller.” Opladers verbruiken namelijk helemaal niet zoveel. “Met de elektriciteit die een ongebruikte lader in een uur opslurpt kun je slechts een seconde stofzuigen”, weten ze te vertellen.

Maar als je de lader een jaar lang ongebruikt aan het stopcontact hangt, tikt het toch aan. “Daarmee verspil je anderhalve kilowatt aan energie. Daar had je drie wasbeurten van kunnen draaien.” Met de huidige energieprijzen kost dat je ongeveer een euro.

Slimme tip

Een slimme tip voor als je hiermee aan de slag wil: gebruik voor meerdere apparaten één stekkerblok met aan/uitknop. Zo kun je de apparaten in één klik van het stroom halen door het knopje van het stekkerblok uit te drukken. Dan hoef je niet alle stekkers er individueel uit te trekken.

Je tv, je telefoon, de lamp, je laptop of je e-reader: overal zit wel een stekker aan. Je hebt al gauw een stekkerblok vol. Hoe zorg je ervoor dat je precies weet welke waarvoor dient? Door ze op deze slimme manier te labelen. Zo simpel kan het zijn...

Bronnen: Iexgeld, Groen en gelukkig