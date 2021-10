Zóveel levert een waterbesparende douchekop je op jaarbasis op

Volgens waterleidingbedrijf Vitens gebruik je elke douchebeurt gemiddeld 70 liter water. Lang douchen is natuurlijk heerlijk, maar als iedereen in het gezin dat doet, loopt de energierekening flink op. Een simpele manier om dat aan te pakken (en nog steeds lekker te kunnen douchen) is de aanschaf van een waterbesparende douchekop.

Hoeveel bespaar je met een waterbesparende douchekop?

Een waterbesparende douchekop bespaart 20 procent water en heeft daarnaast hetzelfde comfort als een gewone douche. Zo'n speciale douchekop laat maximaal 7,2 liter water per minuut door. Doordat er lucht bijkomt, heb je toch een goede straal.

Besparing op jaarbasis

Milieucentraal rekende uit dat een gemiddeld huishouden (2,2 personen) met een waterbesparende douchekop jaarlijks zo'n 7500 liter warm water en 44m3 gas bespaart. Dat komt neer op zo'n 50 euro. Douchen er bij jou thuis meer mensen? Dan is dat per jaar dus best een flink bedrag. En sta je weleens langer dan 9 minuten onder de douche, dan bespaar je nog meer. Dat geldt ook voor huishoudens die een luxe regendouche in de badkamer hebben. Ten opzichte van zo'n douche kun je zelfs wel 60 procent besparen.

Verschillende categorieën

Naast dat het goed is voor de bankrekening, is het natuurlijk ook een duurzame maatregel. Zo'n douchekop aanschaffen? Let dan wel goed op of deze écht waterbesparend is. Het verbruik staat op de verpakking vermeld in de verschillende categorieën Z, A, S, B, C of D. Dat staat voor:

Z: (waterbesparend)4,3 – 6,9 liter per minuut

A: 7,0 – 8,7 liter per minuut

S: 8,8 – 11,5 liter per minuut

B: 11,6 – 14,4 liter per minuut

C: 14,5 – 17,3 liter per minuut

D: 17,4 – 21,9 liter per minuut

Wel of niet waterbesparend?

Misschien gebruik je zonder dat je het weet al wel een waterbesparende douchekop. Dat kun je controleren door de douche op temperatuur te laten komen en er vervolgens één minuut een emmer onder te zetten. Zit er 7,2 liter water of meer in de emmer? Dan bespaar je nog geen water onder de douche.

Bron: Milieucentraal, Vitens