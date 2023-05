Zoveel tampons bespaar je per jaar met menstruatieondergoed

Mocht je menstruatieondergoed nog niet kennen: deze broekjes dienen als complete vervanging van tampons of maandverband. Het bloed wordt opgenomen door een absorberende laag waardoor je heel vrij kunt bewegen tijdens het menstrueren. En het mooiste: ze komen in talloze verschillende modellen. Zelfs liefhebbers van strings kunnen ze dus dragen.

Tampons besparen

Door de overstap van tampons naar menstruatieondergoed te maken, bespaar je bovendien heel wat afval. Elke tampon wordt namelijk weggegooid en komt in een plastic omhulsel die ook weer in de afvalbak belandt. Nogal zonde. Ga je voor menstruatieondergoed, dan voorkom je dit. Maar hoeveel tampons je precies bespaart met dit ondergoed? Uitgaande van een gemiddelde cyclus van vijf dagen, gebruiken vrouwen gemiddeld maximaal 5 tampons op een dag. Per maand komt dit neer op 25 stuks per menstruatie. In een jaar tijd bespaar je dus rond de 300 tampons! Dat scheelt niet alleen heel veel voor het milieu, maar bespaart je ook flink wat kosten. Win-win.

Menstruatiecup

Ben je toch geen fan van menstruatieondergoed, dan is de menstruatiecup ook een fijne optie om afval te besparen. Dit siliconen bekertje in trechtervorm breng je aan in de vagina, waarna het gedurende maximaal 12 uur bloed opvangt. Aan het einde van een dag spoel je de cup uit, en aan het einde van de menstruatie geef je het een grondige reiniging door de cup uit te koken. Ook dit product vervangt tampons volledig, dus ook hiermee bespaar je op jaarbasis zo’n 300 tampons.

