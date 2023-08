Dít product werkt als een tierelier tegen zweetplekken (en het is geen deo) Beeld Getty Images

Handig

Zweetplekken? Dít product helpt megagoed ertegen (en het is geen deo)

Zweten is heel normaal en niets om je voor te schamen. Toch is het best vervelend als je een mooie top draagt en er bij je oksels grote zweetplekken te zien zijn. Een goede deodorant doet natuurlijk al wonderen, maar soms helpt dit zelfs niet en is het tijd voor andere maatregelen. Wij kwamen op Amazon een wel héél handig product tegen.