Maartje en de meisjes – deel 109: “Spannend wel, zo’n voorstelrondje met de kinderen”

Met z’n vieren zitten we aan de eettafel, net als vroeger. Thee, koekjes, lekker huiselijk allemaal. Nine kan niet stoppen met knuffelen. “Ze hebben je enorm gemist,” vertelt Jochem, die zelf ook zichtbaar blij is dat Mats en Nine nu weer bij mij zijn. En ik zelf ook natuurlijk.

“Ik heb nu cito’s,” vertelt Mats, “en ik mag het op de computer doen.”

“Oh echt?” vraag ik verbaasd. “Hoe ging het?”

“Heel goed,” zegt Mats trots. “Ik was al als vijfde klaar.” Ik weet niet zeker of dat een goed teken is.

“Mogen we vandaag iets bakken?” vraagt Nine. Ik knik. “Je bent de liefste mama van de hele wereld!” roept ze. “Liever dan Liesbeth.” Verrast kijk ik naar Jochem, die ineens zenuwachtig met zijn linkerhand over zijn rechter wrijft.

“Ja, eh, Liesbeth kwam een keer langs van de week. Even koffie drinken.”

“Oké,” antwoord ik, “ik dacht dat het een aflopende, eh ik bedoel, ik had niet in de gaten dat jullie daar al waren.”

“Oh sorry papa!” roept Nine, “ik wist niet dat dat een geheimpje was.”

“Geeft niet schat,” zeggen Jochem en ik in koor.

“Het is geen geheim Nine, ik had het alleen nog niet aan mama verteld.”

“En ik ben helemaal niet boos, lieverd, of verdrietig. Ik ben gewoon verbaasd omdat ik het nog niet wist,” zeg ik. En dat meen ik, al vraag ik me wel af waarom Liesbeth me dan laatst iets heel anders vertelde over de status van hun relatie.

Jochem maakt aanstalten om te gaan. “Ik bel je straks nog wel even,” zegt hij.

Als bij een godswonder blijk ik nog een pak cakemix in de kast te hebben staan, dus Nine en ik gaan bakken. Mats heeft er geen trek in, en roept dat hij wel op het eindresultaat wacht.

“Jij bent toch ook weer verliefd?” vraagt Nine tijdens het kneden. “Ja,” zeg ik, “op Miranda. Dat had ik je toch al verteld?”

“Ja.”

We kneden door en rollen plakjes.

“Maar Miranda is toch een meisje?”

“Ja,” zeg ik, “eerst was ik verliefd op een jongen, dat was papa, en nu ben ik verliefd op een meisje.”

“Leuk,” vindt Nine. “Heeft Miranda ook kindjes?”

“Ja, twee meisjes, een van vijf en een van zeven,” vertel ik.

“Leuk,” zegt Nine weer. Ze drukt vlinders en hartjes uit het deeg.

“Komt Miranda straks ook koekjes eten?”

“Zou je dat gezellig vinden?” vraag ik verbaasd. Nine knikt. “Nou leuk, dan vraag ik het even. Misschien kan het wel.”

Opgetogen bel ik Miranda. Volgens mij is ze thuis aan het werk vandaag, dus misschien kan het wel. Best een big moment natuurlijk, zo’n voorstelrondje met de kinderen, en ergens voelt het ook wel fijn dat het een spontane actie is.

“Oh tuurlijk, lieverd, dat lijkt me enig!” lacht Miranda als ik de koekjesdate voorstel. “Ik neem mijn meisjes dan ook mee, goed? Die zijn ook dol op koekjes.”

“Leuk,” zeg ik, “ik ben ook benieuwd naar jouw meiden! Over een uurtje staat de thee klaar.”

Gauw verruil ik mijn bril voor mijn lenzen en verruil ik mijn joggingbroek voor mijn nieuwe gebreide jurk.

Ik steek mijn hoofd bij Mats om de hoek en vertel dat Miranda en Maud en Fiene over een uurtje komen kennismaken. Hij kijkt me fel aan.

“Miranda is toch je verkering?” check hij. Ik knik.

“Nou, ik heb dus echt geen zin in die stomme Miranda van jou!” schreeuwt hij. Hij staat op en rent onder mijn arm door de kamer uit.

“Ik ga naar buiten!”

Boem, boem, boem, en dan knalt de voordeur dicht.

Kak. Dit heb ik niet goed aangepakt.