Maartje en de meisjes – deel 125: “Die vrouw gaat jou niet gelukkig maken, Maartje”

Je voelt zo ver weg, app ik naar Miranda. Ik heb haar foto’s van de trap gestuurd, verteld over mijn uitglijder over de verf en gevraagd hoe haar dag is, maar nul respons. Het maakt me onzeker, want eerder reageerde ze altijd meteen. En ik weet ook wel dat ze het misschien druk heeft, of zich nog niet optimaal voelt. Maar toch voelt het niet fijn.

Afleiding zoeken, dat moet ik doen. Anders denk ik mezelf helemaal down. Ik bel Liesbeth en vraag of ze mee gaat wandelen. Een uur later lopen we samen onder de dennen.

“Wat is er?” vraagt ze meteen. “Vertel maar.”

Ik begin meteen over Miranda, hoe het veranderd lijkt tussen ons de laatste tijd, en dat ik niet kan verklaren hoe dat komt.

“Eerlijk?” zegt Lies. “Die vrouw gaat jou niet gelukkig maken, Maartje. Dat voel ik gewoon.”

“Hoezo niet?” vraag ik verontwaardigd.

“Jullie zijn veel te verschillend. Zij is keurig, jij houdt van een rafelrandje. Jij bent uitbundig en Miranda is rustig. Dat is even spannend, maar uiteindelijk gaan die verschillen je juist irriteren.”

Moet je haar horen, denk ik bij mezelf. Relatieadvies van de eeuwige vrijgezel. Die ook nog eens met mijn Jochem aanpapte en vervolgens ook bij hem weer hard wegrende.

“Maar ja, wie ben ik,” besluit ze, alsof ze mijn gedachten leest.

“Maar we hadden het zo leuk,” sputter ik.

“Ach, misschien heeft ze gewoon wat tijd nodig.”

Ik vertel dat Jochem haar ook wil ontmoeten en dat hij nog steeds geen huis heeft.

“Ik weet het”, zegt Liesbeth.

“Oh, spreken jullie elkaar nog?”

“Ja, tuurlijk. We zijn gewoon vrienden gebleven hoor.” Fijn wel, bedenk ik me. Als zij al zo oké met elkaar zijn, hoef ik het al helemaal niet ingewikkeld te vinden.

“Ben jij alweer aan het daten?” vraag ik. Lies begint meteen te stralen.

“Ja joh, de summer of love is losgebarsten hoor. Iedereen heeft twee jaar binnen gezeten en het bruist in de stad en op de apps. Ik heb zondag een date en maandag een date met iemand anders en ik vind het heerlijk. Deze hele zomer hoef ik geen relatie, alleen maar te genieten en leuke momenten mee te maken. Heerlijk vrij voelt dat.”

Ik moet zeggen dat haar enthousiasme wel aanstekelijk werkt.

“Als jij nou een beetje opschiet, kun je voor de zomer begint nog instappen,” grapt Lies.

“Hahaha, nou, ik probeer er toch liever wat van te maken met Miranda.”

Twee uur later ben ik thuis en besluit ik nacho’s te maken voor de kinderen en mezelf. Liesbeths woorden zingen nog rond in mijn hoofd en van Miranda heb ik nog steeds niks gehoord. Ik laat haar maar even en besluit morgen te bellen, als Mats en Nine weer bij Jochem zijn.

Zullen we morgen samen lunchen? appt Miranda even later. Zie je nou wel, zeg ik tegen mezelf. Niks aan de hand. Ik hang m’n nieuwe jurk alvast klaar en overtuig de kinderen om vanavond gezellig een film te kijken samen. Warmte wil ik.