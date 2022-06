Maartje en de meisjes – deel 128: “Je geeft Jochem nog te veel ruimte in je leven”

“Met mij,” zegt Jochem, alsof ik niet aan zijn naam op mijn scherm zie dat hij belt. “Ik kan morgenmiddag kijken bij een huis, vlakbij jou, en ik wil je vragen of je mee wilt naar die bezichtiging.”

Zo, deze zag ik even niet aankomen.

“Eh ja, dat kan wel hoor,” antwoord ik vertwijfeld.

“Fijn. Ik vind het belangrijk wat jij vind van het huis, vanwege de kinderen natuurlijk. Ze zullen daar een kamer moeten delen. Ik heb echt geen ruimte meer, financieel dus, voor iets groters in de buurt.”

Het raakt me. Jochem is een trotse vader en ik hoor een lichte onzekerheid in zijn stem. Ooit had hij natuurlijk het complete plaatje, met een mooi huis, een baan, twee kinderen en een aanstaande, maar dat heb ik allemaal eigenhandig om zeep geholpen voor hem.

“Tuurlijk ga ik mee,” zeg ik daarom. “Misschien zien we samen nog wel verrassende mogelijkheden.”

“Nou, dat betwijfel ik. Maar goed. Het is wel een tof huis met een goede sfeer. En het is dus heel dichtbij. Dat is voor de kinderen ook prettig.”

“Wat is heel dicht?” vraag ik.

“Precies achter je. Het is het huis van Remko en Yolanda. Staat nog niet op markt nee, maar ze hebben het laten taxeren en ik mag een serieus bod uitbrengen. Als ik het echt wil, is het voor mij.”

Dat is wel even slikken. Want heel dichtbij. Maar goed, daar kunnen we gewoon goede afspraken over maken.

“Ok, ik ga wel mee. Laat je me nog even weten hoe laat? Ik moet nu weer even gezellig doen, want Miranda zit hier op de bank.”

“Oh! Zal ik anders, eh, nu even een bakkie komen doen?” vraagt Jochem. “Hebben we dat meteen gehad.”

“Poeh, daar overval je me wel mee. Ik overleg het even hier en dan laat ik het je zo weten.”

Ik hang op en vertel Miranda met enige aarzeling over Jochems voorstel. Ze zwijgt en kijkt naar de grond. En daarna pas naar mij.

“Als jij erop staat, dan is het voor mij oké,” zegt ze. Een weinig verkapte ‘nee’.

“Nou, het is meer dat Jochem al een paar keer heeft aangegeven dat hij je graag wil ontmoeten, en ik wil daar het liefst geen groot ding van maken, dus misschien is nu juist wel handig, eh, even?” mompel ik.

“Maar waarom bepaalt Jochem dat? Relevanter vind ik: wat wil jij? Is het voor jou belangrijk?”

Miranda’s reactie brengt me van m’n apropos. Ze heeft een punt namelijk, want wat wil ik?

“Je geeft Jochem nog best veel ruimte in je leven. Met de beste bedoelingen, dat weet ik, maar nu heb je een relatie met mij en wat jij en ik willen zou nu toch de overhand moeten hebben.”

Hier moet ik even nadenken. Een spontane koffie voelt sowieso niet als een goed idee nu, dus ik app Jochem dat Miranda over een kwartier al weg is. Waarom ik daar een leugentje van maak weet ik zelf eigenlijk ook niet.

We besluiten nog iets leuks te doen deze ochtend, want we hebben nog wel even tijd. Een wandeling in het bos, met picknick. We lopen hand in hand en kletsen en lachen.

“Gaan we nog een keer samen op vakantie denk je?” vraag ik.

“Met z’n twee bedoel je?”

“Ja.”

“Lijkt me heerlijk!” roept Miranda enthousiast. “Een rondreis door de Schotse Hooglanden, zoiets?”

“Ja!” roep ik. “Of een roadtrip door Amerika.”

“Haha, ja. Maar dat gaat natuurlijk niet met die kinderen.”

Mijn gedachten dwalen weer even af naar Jochem. En naar de situatie waarin we nu zitten. Het is een soort niemandsland. Ik ben nog niet helemaal los van hem en nog niet helemaal verbonden met Miranda. En eerlijk gezegd zie ik nu ook niet of dat gaat veranderen.