Maartje en de meisjes – deel 131: “Nooit gedacht dat een virus zo romantisch kon zijn”

Kan ik iets doen?

Na een flauwte in Jochems nieuwe huis, realiseert Maartje zich dat ze het leven hier en daar wat anders moet aanpakken. Een van die zaken is haar werk en dus vraagt ze Liesbeth om weer bij haar op kantoor te komen werken.

“Doe nou maar een test”, dringt Miranda aan.

“Ik hoef niet eens te hoesten”, sputter ik. Om mijn gelijk te bewijzen roer ik even later met frisse tegenzin een wattenstaafje in vijf rondjes door ieder neusgat. Na de truc met het wonderwater en het plastic pipetje maak ik een filmpje van de groeiende roze strook.

“En zie hier”, zeg ik stoer, maar dan spat het tweede streepje net zo duidelijk van de test af als bij mijn zwangerschap van Nine. Acht jaar geleden dacht ik echt niet dat ik zo snel alweer in verwachting kon zijn, want bij Mats had het toch ook twee jaar geduurd. Maar toen ik na drie weken nog steeds een meh-gevoel had en toch maar eens over zo’n staafje pieste, sprongen de twee blauwe streepjes me als puppy’s tegemoet. Blijkbaar weet ik het dus niet altijd beter wanneer ik luister naar mijn lijf.

Miranda belt meteen.

“Gaat het lieverd? Gaat het wel met je? Kan ik iets doen? Boodschappen? De straat afzetten? Al je werk overnemen?”

De manier waarop ze het zegt, laat me schateren en neemt de eerste schrik meteen weer weg.

“Ik weet niet eens meer wat de regels precies zijn. Wel in quarantaine toch?”

“Ja,” zegt Miranda, “maar niet meer het hele gezin. Het is dat ik nog geen corona gehad heb, anders kwam ik bij je zitten hoor. Lijkt me heerlijk, vijf dagen opgesloten met alleen elkaar.”

“Nooit gedacht dat een virus zo romantisch kon zijn”, lach ik.

Met de belofte van een pan nasi voor de deur en een paar Netflix-tips sluiten we af. Ik realiseer me dat ik Jochem en Suus ook even op de hoogte moet stellen, want we hebben elkaar de afgelopen dagen allemaal nog gezien.

“Je bent ook veel te druk!” moppert Jochem. “Maar goed, laat de kinderen maar hier, dat komt wel goed. Oh en wat dat huis betreft: ik heb een bod gedaan. We gaan het zien. Nu uitrusten jij. En beterschap!”

Drie telefoontjes later zak ik languit op de bank. Beha uit en pyjama aan. Kopje thee, schaaltje worteltjes. En vooruit, een bodempje M&M’s. Nu heb je eindelijk de vrije dagen waar je zo aan toe was, had Jochem opgemerkt. En zo voelt het ook. Ik voel me met de minuut opknappen.

Laten we vanavond dezelfde film kijken, schatje, appt Miranda. Om 20.00 uur, The Holiday, of The Notebook?

Die laatste heb ik nog nooit gezien, dus die kies ik.

Lekker latten met een liefdesfilm, antwoord ik. Ze stuurt me wel tien rode hartjes terug en ondanks de C. voel ik me heerlijk.