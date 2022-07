Met allebei hun eigen rolkoffer aan de ene hand en een caramel frappuccino in de andere, lopen Nine en Mats voor me uit op het perron. Honderd procent stedentrip-proof. De trein naar Hamburg staat al klaar en Mats zoekt meteen naar het juiste rijtuig.

“Rijtuig zes, toch mama?”

“Klopt, jongen”, glimlach ik. “Stoel 34, 36 en 38.”

“Zitten we dan niet naast elkaar?” schrikt Nine. Ik moet haar het antwoord schuldig blijven, maar hoop nu ook wel dat de telling slechts een nummer overslaat en niet een stoel.

We hebben geluk en zitten met z’n drieën in een hoekje van vier. De komende uren brengen we dammend, lezend en hopelijk ook even slapend door.

Nog voor Arnhem heeft Mats me al een keer of vier ingemaakt met vier op een rij. Hij glundert ervan. “Nog een potje mama, ik ben hier echt goed in!” Ik maak snel een foto van zijn trotse snoet en stuur die naar Jochem. En naar Miranda.

Goede reis schatje! stuurt ze meteen. Laat je even weten of jullie goed aangekomen zijn?

Vind ik dus lief. Beloofd! antwoord ik.

Vijf uur later ploffen we op ons luxe hotelbed. Ik maak een selfie voor Miranda en Nine ziet het. “Maak je nou een foto van jezelf?” Ik knik.

“Ik wil er ook bij!” roept ze. “Kom ook, Mats!” Het wordt een hele reportage en dan zijn we de stad nog niet eens in geweest. Maar leuk is het wel.

Hongerig struinen we even later de straten in de buurt van ons hotel af naar een plek waar we alle drie iets kunnen eten.

“Ik wil een hamburger, want we zijn in Hamburg!” roept Mats.

“Nee, ik wil pizza!” gilt Nine.

Zelf hoop ik nog iets van groenten te kunnen cheffen in het menu, maar wanneer we een burgerbar met de naam Peter Pan kruisen, weten we dat Mats wint. “Doen we morgen pizza”, zeg ik gauw om Nine gerust te stellen. Zo’n vakantie is toch ook altijd een wedstrijdje in geven en nemen en nu houd ik het graag nog gezellig.

Hamburg met twee prille tieners blijkt fantastisch. Ze kunnen deels de kaart lezen, met gemak uren achter elkaar lopen en wanneer blijkt dat er een grote kermis in de stad staat, hebben we nog een mooi avondprogramma ook. Het valt me nu pas op hoeveel ik normaal op een dag bel en app met Miranda. Met de kinderen erbij probeer ik dat zo min mogelijk te doen, want ik zie ze al zo weinig. Maar jeetje, ik mis haar.

Volgend jaar toch maar samen, stuurt ze op mijn ontboezeming. Met een knipoog en een kusje.

Mats, Nine en ik struinen door de wijk St. Pauli, waar veel nachtclubs en muziek zijn. En een levendige seksindustrie. Gelukkig zijn de stripclubs overdag nog dicht, maar de kinderen kijken hun ogen uit.

“Dit ga je toch niet doen?!” roept Nine verbaasd, “Met zo’n pakje aan van gaas.”

“Nee, hè”, glimlach ik. Het valt me op dat er veel vrouwenkoppels hand in hand lopen. Veel regenboogvlaggen aan de gevels ook. Ik zou hier inderdaad wel een keer met Miranda heen willen, maar dan als romantische getaway.

Als je jarig bent, neem ik je mee! typ ik naar Miranda.

“Mahammm, nu heb je wel genoeg getelefoneerd”, moppert Mats. En hij heeft gelijk. Ik stop ’m diep weg in mijn tas en duik met mijn bloedjes de beachclub in die we hier aan de haven tegenkomen.