Maartje en de meisjes – deel 142: “De magie lijkt verbroken”

“Zien we elkaar zaterdag nog?” vraagt Miranda losjes. We hebben zo’n beetje de ongeschreven regel dat we elkaar zien in de weekenden zonder kinderen, maar door de vakantie en de ziektegevallen is daar de klad ingekomen.

“Is goed”, antwoord ik. “Wat zullen we doen? Naar een museum of zo? Gezellig uit eten?”

“Ik heb al een eetafspraak met Inez en Janine zaterdag, maar ik kan in de middag wel even iets leuks doen. Of zondag rond borreltijd?”

“Dan krijg ik weer kinderen.”

“Oh ja. Nou, overdag even dan? Of maandag?”

“Laten we gaan lunchen zaterdag”, stel ik voor en dat wordt het. Vijf minuten later hangen we alweer op.

Het is donderdag en dat betekent dat Liesbeth en ik weer samen op kantoor werken. Mijn lievelingsdagen ook, want de tijd vliegt en we kletsen lekker bij. Toen zij met Jochem datete veranderde onze band even, maar nu voelt het weer als vanouds.

“Jij moet gewoon niet zoveel denken, poppedein”, zegt Lies wanneer ik koffieslurpend en koekjeskauwend mijn lichte twijfels over mijn relatie met Miranda op tafel gooi. “Jullie hebben het toch leuk? En ze is toch eerlijk naar je?”

“Ja dat is wel zo,” zeg ik, “maar de magie lijkt verbroken.”

“Dat heet houden van. Je bent de fase van verliefdheid voorbij en dat is ook logisch na zo’n tijd. Ik denk dat je niet meer zo naar haar pijpen moet dansen, en vooral dingen moet gaan doen waar je zelf blij van wordt.”

“Dat is wel waar”, geef ik toe.

“Toen je met die Judith was, deed je dat toch ook? Toen hing je ook niet iedere vrije zaterdag op aan haar, maar zag je elkaar gewoon wanneer jullie dat allebei wilden.”

“Maar met Judith was het ook geen echte relatie, dat was gewoon een beetje scharrelen.”

“Nou…”

“Oké, veel scharrelen en heel veel dampende seks. Heerlijk, wat een avontuur was dat.”

“Precies, en nu is het avontuur wat uitgedijd met veiligheid”, wijsneust de vrouw die op haar fling met Jochem na al jaren single is. En toch weet ik dat ze een punt heeft.

“Kijk liever naar alles wat er wel is. Je hebt een fijn huis, een goede baan en een energiecontract dat voor twee jaar vaststaat. Je hoeft niet te zoeken naar anders, beter, meer. Je hebt het allemaal al.”

Liesbeths woorden raken me. Het voelt bijna alsof ze me op mijn donder geeft.

De rest van de middag werken we stug door en zingen we af en toe wat met de radio mee.

Ben zo blij met jou, app ik naar Miranda.

Jouw geluk hangt niet aan mij, stuurt ze terug. Wat moet ik daar nou weer mee?

Volgende week verschijnt de laatste aflevering van Maartje en de Meisjes.