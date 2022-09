Maartje en de meisjes – deel 143: “Ik wil terug naar de basis, en wel nu”

“Suus?”, vraag ik. Een etentje plannen samen lukte niet, maar uitgebreid bellen wel. “Ga je mee naar de show van Wende Snijder binnenkort? In de Schouwburg?”

“Ja! Superleuk!”, reageert ze.

“Wil je niet weten wanneer het is?”, lach ik.

“Nou, dat komt vast goed. Ik heb geen leven, dus ik kan altijd. Wat ik wel wil weten is waar dit ineens vandaan komt. Waarom heb je Miranda niet gevraagd?”

Ik vertel over de afstandelijke houding die ik voel en hoe dat mijn gemoed aan het wankelen brengt. En dat Nine iets riep over ene Nadia, terwijl Jochem er met geen woord over gerept heeft.

“Vraag het hem dan”, drukt Suus me op het hart. “Zelf. Neem het heft in handen. Niet alleen richting Jochem en Miranda, maar vooral voor jezelf.”

Als we een uur later ophangen en ik weer alles weet over Dirk en de kinderen en haar moeder, app ik Jochem.

Morgen koffie? Ik wil graag wat zaken met je bespreken.

Jochem stelt 10 uur voor, wat wel fijn is, want dan zijn de kinderen op school en kunnen we rustig praten. Voor de vorm verzin ik er wat praktische vragen bij, zoals het afstemmen van bedtijden en lunchpakketjes, maar het gaat me vooral om een gesprek over die Nadia.

Met een brede glimlach zwaait hij de voordeur open.

“Zo, jij hebt vast een goede dag”, zeg ik lachend.

“Oh nee, nou, ik had net een leuk telefoongesprek, ik hang echt net op”, antwoordt Jochem.

“Met Nadia toevallig?” Het is eruit voor ik er erg in heb.

“Nee, met Ruben van het wijkbureau, hoezo?”

“...”

“Wat is er met Nadia?”

Ik voel tranen branden. Belachelijk, maar ik kan ze niet stoppen.

“Schat, kom even binnen”, zegt Jochem. Hij blijft toch een goedzak.

Deppend met een zakdoek onder mijn ogen, en met wel tien excuses voor mijn uitflapperij, vertel ik over Nine en haar opmerking over Nadia. Over hoe zeer de scheiding me nog doet en over mijn twijfels rondom Miranda.

“Soms weet ik echt niet meer of we nou goed hebben gedaan aan die scheiding”, zeg ik. En dat lucht op.

“Dat hebben we, Maartje. Niet alleen door jouw interesse in vrouwenliefde, maar ook om weer helemaal onszelf te zijn. Dat is niet makkelijk en zeker wel confronterend. Uit elkaar gaan was geen bevlieging, we hadden het allebei nodig. En ja, het is nog steeds wennen. Maar we doen het goed en we hoeven ons allebei niet schuldig te voelen. Echt niet.”

“Dank je”, snik ik. “Ben je verliefd?”

“Haha nee, helemaal niet. Nadia is 61 en ik help haar met het op poten zetten van haar eigen leven. Ze wil weg bij haar man, maar durft niet zo goed.”

“Hahaha!” lach ik. “Dat had Nine er niet bij verteld.”

“Ga jij maar eens bedenken wat je met Miranda wil. En weet dat je altijd mag stoppen met een relatie. Ook nu. Je hoeft niet omdat het met ons niet gelukt is deze nieuwe verbinding koste wat kost te laten lukken. Echt niet.”

Wat kent Jochem me toch goed. Dat voelt fijn en veilig. Na nog een koffie en knuffel stap ik op de fiets en rijd regelrecht naar Miranda.

“Laten we maar stoppen, lieverd”, zeg ik als we op haar bank zitten. Miranda kijkt me verbaasd aan. Ik pak haar handen in de mijne en geef een kusje op haar vingers.

“We worstelen, we draaien, we bewaken onze eigen clubjes en we gaan niet voor elkaar. Dat voel ik. Zo vlammend als we begonnen, zo schuchter zijn we nu. En dat is oké. Ik voel nu heel duidelijk dat ik niet wil aanmodderen of proberen. Ik wil terug naar de basis. Het is Mats, Nine en ik. En de rest komt later wel weer.”

Ze knikt, met tranen in haar ogen. “Dit voelde ik al bij je. Fijn dat je het nu ook uitspreekt. Het ga je goed lieve Maartje.”

“Het ga je goed, lieverd.”

Dit was de laatste aflevering van Maartje en de Meisjes. Bedankt voor het lezen!