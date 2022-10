Dagboek van Manon: “Anne-Fien had in Berlijn zo veel gedronken dat ze op het vliegtuig naar huis is gezet”

Dinsdag

Weer een nieuw bericht op het Insta-account dat Wils beheert met een paar klasgenoten. Onder een grappige tekening van een vrouw met een verwarde knot haar staat een verhaal over de rekenvaardigheid van een lerares Frans. Het is zo grappig geschreven dat ik er hardop om moet lachen. Alle stukjes van Wils zijn to the point en oergeestig. Ik wist niet dat ze dat in zich had. Ze zou Nederlands moeten gaan studeren, naar de School voor Journalistiek of op de filmacademie scenario’s leren schrijven! Maar het allerleukst vind ik eigenlijk dat Wils dit account niet alleen beheert. Ze maakt de posts met een paar anderen uit haar klas en dat betekent dat ze zich niet meer zo alleen voelt.

Die schoolreis naar Berlijn heeft haar zó goed gedaan. Vrijdag stapte ze doodmoe, maar met een blije grijns uit de bus. Ze wilde meteen in bad, maar Boy en ik zaten met toastjes en wijn klaar om alle verhalen te horen. Ze liet foto’s zien van mummies, een schitterend paleis, natte winkelstraten en lachende meiden in cafés, restaurants, voor musea en in het hotel. Het groepje waarmee ze een kamer deelde was veel leuker dan ze had verwacht. Ze hadden gebruld van het lachen. Er was maar één minpuntje: Anne-Fien had in Berlijn zo veel gedronken dat ze op het vliegtuig naar huis was gezet. Toen ze de geschokte blikken van Boy en mij zag, zei Wils snel: “Dat deed de rest niet, hoor. Maar Anne-Fien had nog nooit alcohol gedronken en toen greep ze daar haar kans. Ze was zo lam dat ze niet meer naar het hotel kon lopen.”

“Maar jullie mochten toch helemaal geen alcohol?” vroeg ik verbaasd. “Dat stond in de brief die ik over de schoolreis kreeg.”

“Dat was om de ouders gerust te stellen, denk ik. De leraren konden dat helemaal niet controleren omdat we ’s avonds tijd voor onszelf hadden. En in Berlijn vragen ze echt niet overal om een ID. Ik heb maar een paar biertjes gehad, hoor. Mag ik dan nu in bad?”

“Doe maar”, zei Boy. “En daarna krijg je roti, want niemand kan die klaarmaken zoals ik.”

Woensdag

Het is een zonnige en frisse herfstdag. Met Titia ben ik naar de kinderboerderij gefietst omdat ze sinds kort een obsessie heeft voor kippen. Ze heeft een boekje over Haan Ed en Kip Elise waar ze steeds uit voorgelezen wil worden en nu wil ze dolgraag zelf een kip hebben, of op z’n minst aaien. Op haar mollige beentjes rent ze achter de kippen aan, terwijl ze “Ed! Ed! Ed!” roept. Vertederd kijk ik toe, totdat ze opeens struikelt over een schep. Even is ze stil en dan begint ze keihard te huilen. Ik ren naar haar toe en neem haar in mijn armen. “Ikke val", snikt ze.

In haar knalroze maillot zit een gat en haar knie is bebloed en vuil. Die wond moet worden ontsmet! Ik loop met mijn huilende meisje in de armen naar de kinderboerderijvrijwilliger, een vriendelijke man met enorme handen en een rossige baard. Hij zet haar op een tafel en pakt een doosje met pleisters. “Kies jij maar een mooie uit.” Met grote, natte ogen kiest ze voor een pleister van Nemo. “Maar eerst moeten we het even schoonmaken”, zegt hij. “En dat doe ik met deze toverspray.”

“Het prikt toch niet?” vraag ik. Hij schudt van nee en even later zit de pleister op de wond. Als we teruglopen naar de fiets, denk ik: wat raar dat Titia over die schep viel.