Dagboek van Manon: “Boy reageert niet op mijn berichtjes en als ik bel, neemt hij niet op”

Zaterdag

Alleen om Arie uit te laten kom ik nog het huis uit. Met een grote zonnebril op sukkel ik een rondje om ons blok, om daarna snel weer op de bank of in mijn bed te gaan liggen. Ik heb nog steeds niets van Boy gehoord. Hij reageert niet op mijn berichtjes en als ik bel, neemt hij niet op. Eerder deze week heb ik Philomena gebeld, ze was bijzonder kortaf. Ja, het ging uitstekend met Titia (een steek door mijn hart) en nee, Boy wilde me absoluut niet spreken (een vuistslag in mijn maag). Vervolgens hing ze op.

Ik zit in de tuin te vegeteren als ik mijn naam hoor. Het is Eefje! Arie begint meteen te blaffen. “Manon, ik weet dat je er bent!” roept ze. “Doe de poort eens open.” Als ik de poort van het slot haal, zie ik haar met een fles wijn in haar hand staan. “Ach, meid, ik kwam je moeder in de supermarkt tegen, en ze vertelde van jou en Boy.” Het volgende moment heeft ze haar armen om me heen geslagen en huil ik haar schouder nat. “Je ziet eruit als een spook”, zegt ze dan. “Ga zitten, dan pak ik wijnglazen.” Ze komt terug met de glazen, die zo groot zijn dat ik ze nooit gebruik, en schenkt die vol. “Vertel eens, wat is er nou precies gebeurd?”

Zodra ik over Tom begin, roept ze uit: “Met Tom! Daar was je op de basisschool al verliefd op. Was je hem weer tegengekomen?”

In detail vertel ik haar het schaamtevolle verhaal. “Het was een soort gekte, ik besef nu meer dan ooit dat mijn gezin het allerbelangrijkste voor me is.”

Ze knikt. “Ik begrijp het anders wel, hoor. Het is toch heerlijk als iemand je weer écht ziet? Vaak ben je zo druk met zorgen, werken, de kinderen en al die duizenden dingen die moeten gebeuren, dat je elkaar een beetje kwijtraakt. Maar je houdt toch nog wel van Boy?”

“Tuurlijk, ik mis hem ontzettend, en Titia en Wils ook.”

“Het is jammer dat je in een crisis zit, want anders had je genoten van deze me-time.” Dat is een typische Eefje-opmerking en ondanks alles moet ik lachen.

“Je moet met hem gaan praten”, zegt ze dan.

“Ik vertel je net: hij reageert nergens op.”

“Dan zoek je hem toch gewoon op bij zijn moeder? Ik zou het er niet bij laten zitten.” Ze kijkt er zo strijdlustig bij, dat ik me een slappe dweil voel. Misschien wacht Boy ook wel op een actie van mij, moet ik een groots gebaar maken. Even overweeg ik een lied onder aan de flat van zijn moeder, maar dat is natuurlijk belachelijk. Ik kan niet eens zingen. “Zal ik spekkoek bakken? Zelfgebakken spekkoek? Dat is Boys lievelings.”

Ze trekt even haar wenkbrauwen op en zegt dan: “Je weet wat ze altijd zeggen: de liefde van de man gaat door de maag. Zelf zou ik overigens voor citroenmerenguetaart gaan.”

Zondag

De hele ochtend ben ik druk geweest om de allerlekkerste spekkoek ooit te bakken, maar nu ik met die koek in Eefjes auto onderweg ben naar Boy, vraag ik me af of het wel zo’n goed idee is. Straks denkt hij dat ik hem niet serieus neem. Nou ja, ik zie ook wel. Eerst maar eens kijken of ik hem überhaupt te spreken krijg. In Philomena’s straat parkeer ik naast de auto van Boy en mij. Dat zorgt al voor een huilerig gevoel. Ik zet de motor uit en leg mijn handen weer op het stuur. Moed verzamelen.

Meer lezen van Manon? Dat kan hier!