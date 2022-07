Dagboek van Manon: “Dat is Boy! En die vrouw is Shannon! Hij zou haar toch niet meer trainen?”

Dinsdag

Fietsen met Titia in het voorzitje is mijn nieuwe hobby. Niets fijner dan met haar rondrijden, naar haar vrolijke gebrabbel luisteren en haar af en toe een kus op haar bolletje geven. Waarschijnlijk geniet ik er extra van omdat ze mijn laatste kind is. Bij het schattige boerderijtje van Lottes ouders haal ik haar uit het zitje, ze geeft me een handje en we lopen naar achteren. Daar treffen we Sanne aan die in jeansshort en kanariegeel hemdje op haar knieën onkruid uit de moestuin wiedt. Titia laat onmiddellijk mijn hand los en gaat op haar hurken naast haar zitten. “Kijk, dit is een courgette”, zegt Sanne, “en dit haal ik weg omdat ze anders de planten verstikken.”

“Tiet ook”, zegt mijn meisje, en ze begint enthousiast aan wat groen te trekken. Ondertussen kijk ik om me heen: wat is dit toch een heerlijke plek om te wonen. Voor de boerderij staat een grote kastanje die schaduw werpt op het terras, een poes ligt in het gras te soezen, verderop staan twee geiten vredig kauwen. Even later zitten Sanne en ik in de schaduw met een groot glas zelfgemaakte citroenlimonade toe te kijken hoe Titia pogingen doet om de poes te aaien. Als die chagrijnig is weggelopen, geef ik haar een doosje rozijntjes en ze klimt op schoot om ze daar op te peuzelen. “Je woont echt in een paradijs”, zeg ik.

“Dan heb je de energierekening nog niet gezien. De boerderij is allesbehalve goed geïsoleerd en we hebben daar nu ook geen geld voor. Ik hoop maar dat het een niet al te koude winter wordt. Straks lopen we de hele dag met een jas aan en zitten we in een slaapzak op de bank. Gelukkig hebben we een open haard, maar in de keuken en slaapkamers blijft het sowieso steenkoud.”

Bijzonder hoe Sanne elke keer binnen no time verontrustende gedachtes in mijn hoofd weet te pompen. Zou Lotte dat ook bij Wils doen? Ik breng het gesprek op een ander onderwerp: de vakantie. Ik vertel dat Boy een camping aan zee heeft geboekt in de buurt van Nice, met een zwembad en een veldje waar Wils en Lotte hun tent kunnen neerzetten. “Ik denk dat die meiden het geweldig naar hun zin gaan hebben.”

“Oh ja, Lotte verheug​​t zich er heel erg op.” We overleggen over tenten, luchtbedden en vertrektijden en dan fiets ik met Titia weer naar huis.

Vrijdag

Het is een uur of acht ’s avonds en Arie en ik lopen naar het park. In de buurt heerst een vakantiesfeer: campers en caravans in de straat, uit tuinen komen gespreksflarden, de geur van barbecue (de stank van dood dier noemt Wils dat). Net had ik mams aan de telefoon en ze vertelde me dat Han op zoek gaat naar Dorien. In Spanje. En hij heeft geen idee waar ze uithangt. Mams is er boos over, en dat begrijp ik wel: het klinkt als een onbezonnen, kansloze missie. Ik vermoed dat Han gek van ongerustheid is: Dorien is het type dat altijd de klos is Vervolgens denk ik een poosje na over mijn eigen broer die ik veel te weinig spreek. Op Insta zag ik foto’s voorbijkomen van zongebruinde lijven en een azuurblauw zwembad voor een Toscaans landhuis wat me een korte fomo-aanval bezorgde.

In het park zitten groepjes te picknicken, een paar jongens zijn aan het voetballen. Arie rent achter een hyperblij wit hondje aan en ik zing zachtjes een liedje van Harry Styles: ‘Tastes like strawberries on a summer evenin’. En dan zie ik een knappe zwarte man schaterlachend in het gras zitten naast een vrouw in een zuurstokroze trainingspak. Dat is Boy! En die vrouw is Shannon! Hij beweerde dat hij haar niet meer zou trainen omdat ze de lessen het liefst horizontaal wil voortzetten. Mijn hart bonst bijna uit mijn borstkas. Wat moet ik doen?

