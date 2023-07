Dagboek van Manon: “De trouwplanning is erg krap. Het zal toch wel lukken?”

Donderdag

Als ik in Amsterdam ben, geniet ik altijd van de mensen daar. Zo fietste er net een man voorbij in een lila overhemd en een grasgroene short, met een jack russell in een mand voorop. En dan die oudere vrouw, die eruitziet als Frida Kahlo op leeftijd, heerlijk. Ik bel bij Robbert aan en loop drie trappen op. Naast zijn deur staat een toren van lege kratten en wel twintig lege flessen waar fruitvliegjes omheen zweven. Niets van zeggen, neem ik me voor, maar hij begint er meteen zelf over. “Het is Roos’ beurt om de flessen weg te brengen, en dat vergeet ze steeds.” Ik loop achter hem aan het appartement binnen waar hij met twee studentes woont: veel foto’s van half ontklede mannen met enorme spierbundels, een afgetrapte bank, een plastic kerstboom in de hoek. Hij zwaait een deur open: “En dít is mijn domein.” Het is een keurig opgeruimde kamer, geen rondslingerende spullen, niets aan de muur.

“Beetje kale boel”, zeg ik.

Hij haalt zijn schouders op. “Ik heb er niets aan gedaan, het is maar voor een paar weken. Ik hoop dat ik snel wat anders vind. Dit is een lastige tijd, omdat de eerstejaars ook op zoek zijn. Zullen we gaan?”

Het flinke terras van het Israëlische restaurant dat hij heeft uitgezocht lijkt vol. Gelukkig heeft Robbert gereserveerd. Een Engelssprekende serveerster geeft ons een kaart met piepkleine lettertjes, die ik onmogelijk kan lezen zonder leesbril. “Ik lees het wel voor”, zegt hij. “Heb je zin in bloemkool?”

“Bloemkool? Dat associeer ik niet direct met uit eten gaan.”

Hij lacht en zegt dat hij zal bestellen. “Het idee is dat je een paar gerechtjes neemt.” Ik vind het allemaal best, en kijk naar de andere gasten. Een jongetje dat de leeftijd van Titia heeft, valt op de grond. Nog voordat hij in huilen kan uitbarsten, trekt zijn moeder hem overeind, alsof-ie in de lava was gevallen. Robbert legt de kaart weg. “Waar gaan jullie eigenlijk trouwen?”

“We weten het nog niet”, zeg ik. “Wist je dat je tegenwoordig zo’n beetje overal mag trouwen? Op internet heb ik allemaal leuke locaties gevonden. Ik heb een paar mailtjes gestuurd en wacht nu af of ze half augustus plek hebben.”

“En anders trouw je toch gewoon in het buurthuis! Wat crêpepapier om de tl-balken en een boombox op vol volume en het is feest.” Hij vindt het een goede grap, maar mij slaat de schrik om het hart. De planning is ook wel heel krap. Het zal toch wel lukken?

Zondag

Ik word wakker omdat Boy wordt gebeld. Slaperig kijk ik op mijn wekker: 3.10 uur. Wie belt er nu op dit rare tijdstip? En dan weet ik het: Shanti is bevallen! Ik knip het licht aan en kijk gespannen naar Boy, die inmiddels heeft opgenomen. Uit zijn antwoorden kan ik niets opmaken. Het zal toch wel goed zijn gegaan? Is het een jongen of een meisje? Een meisje zou wel erg leuk voor Titia zijn. Nadat hij nog wat instemmende geluiden heeft gebromd, hangt hij op. “Dat was Philomena, Shanti heeft haar kindje gekregen. Ze is onder de douche bevallen.” Ik zie haar voor me als een oermoeder, die haar kind onder een waterstraal ter wereld brengt. Wel even wat anders dan mijn ziekenhuisbevalling. “Het is een meisje en ik geloof dat ze zei dat ze haar Chloe noemen. Nou ja, we horen het nog wel.” De tranen springen in mijn ogen: een nieuw mensje op de wereld. Wat een wonder!

