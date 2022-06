Dagboek van Manon: “Dus Robbert heeft een sugar daddy?!”

Maandag

Aan de manier waarop Wils haar fiets tegen het hek gooit, hoor ik al dat het foute boel is. Vandaag heeft ze alle cijfers binnen van de proefwerkweek. Zoals ik al had verwacht, heeft ze het dus niet gehaald. Ik loop mijn kantoortje uit achter haar aan. Op haar bed ligt ze te huilen. “Poppie toch.” Ik streel haar haar. “Wat ontzettend naar voor je.”

“Lotte is wel over”, snift ze. “Al mijn vrienden zijn over. Ik ben de enige die bij allemaal nieuwe stomme kinderen in de klas komt.”

“Dat zal wel meevallen, toch? Je kent er vast een paar van de toneelclub.”

“Daar gaat het niet om! Mijn vrienden hebben het leuk samen. Zij gaan volgend jaar eindexamen doen en de wijde wereld in. Zonder mij. Ik had zo mijn best gedaan!”

“Je zult zien dat school je daardoor volgend jaar veel makkelijker afgaat.”

“Je snapt het gewoon niet!” Met rode ogen kijkt ze me kwaad aan. “Het is gewoon K, mam! Laat me maar alleen.”

Ik sta op en trek zacht de kamerdeur achter me dicht. Arme Wils, kon ik maar wat voor haar doen. Vanavond maak ik in elk geval haar lievelingseten: vega spaghetti bolognese.

Zaterdag

Eefjes tuin is een lustoord van roze en witte bloemen. Zelf ziet ze er ook fantastisch uit in haar maxi-jurk. De afgelopen maanden heb ik haar weinig gezien wegens te druk, mijn burn-out en haar nieuwe lover die ze via een datingapp leerde kennen. Knetterverliefd is ze. “Het voelt of ik mijn soulmate heb gevonden. Over alles kan ik met Ron praten. Hij zit vol leuke ideeën. Afgelopen weekend bijvoorbeeld had hij een bootje gehuurd, een koelbox met lekkere hapjes en witte wijn meegenomen, en toen hebben we de hele dag heerlijk gevaren. Dat soort dingen doet hij steeds. Dan heeft hij weer kaartjes voor een festival, of gaan we zomaar uit eten. Ik ben nog nooit zo gelukkig geweest! Hoe is het eigenlijk me jou en Boy?”

“Goed hoor”, zeg ik. “We hebben het druk.” We hebben het zelfs zo druk dat we elkaar steeds mislopen. Boy geeft veel trainingen ’s avonds, ik werk overdag, en als we een avond samen hebben, hangen we uitgeput voor de tv. De laatste keer dat we een goed gesprek hadden, kan ik me niet eens herinneren. Seks staat me ook niet helder bij. Note to self: aan relatie met Boy werken.

“En Michael heeft ook een nieuwe vriendin”, vervolgt Eefje. “Enige meid. Ze studeert orthopedagogie en werkt bij de bioscoop, waardoor Michael en zij alle nieuwe films zien. En met zijn opleiding gaat het ook heel goed. Hij heeft alles gehaald op één tentamen na, maar dat kan hij einde zomer inhalen. Hoe is het met Robbert?”

“Prima, hij is ook door naar het tweede jaar. Binnenkort gaat hij een week naar Venetië, voor de biënnale, een grote kunstmanifestatie.”

“Kan hij dat dan betalen van zijn studiebeurs?”

“Een vriend van hem, die galeriehouder is, neemt hem mee.”

“Dus Robbert heeft een sugar daddy?!” Ze barst in lachen uit en ik lach mee, ook al vind ik het niet grappig, eerder zorgelijk. Note to self: met Robbert praten.

Even later fiets ik piekerend naar huis. Gelukkig is Boy thuis. Met zijn ogen dicht ligt hij in de schaduw naar een podcast te luisteren. Wat is hij toch een mooie man. Ik kijk een poosje naar hem en geef hem dan een kus op zijn mond. Verbaasd doet hij een oortje uit. “Weet je dat ik heel veel van je hou?”

“Ik ook van jou.” Hij trekt me naar zich toe en zoent me lang en intens.

“Vanavond gaan we maar eens vroeg naar bed”, giechel ik.

Met twinkelende ogen antwoordt hij: “Daar houd ik je aan!”

