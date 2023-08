Dagboek van Manon: “Heel even ben ik bang dat we een fallus moeten kleien”

Vrijdag

Als ik terugkom van een wandelingetje met Arie en Titia, zie ik de auto van Eefje in de straat staan. Straks gaan we naar een of ander outletcentrum en een hapje eten. Eigenlijk wilde ik afzeggen, omdat mijn hoofd tolt door alle drukte, maar Boy zei dat een dagje uit juist goed voor me zou zijn. “En volgens mij kun je ook nog wel een leuk jurkje voor de huwelijksreis gebruiken.” Nog steeds laat hij geen woord los over de bestemming, en ik word hoe langer hoe nieuwsgieriger.

Aan de keukentafel zitten Boy en Eefje aan de koffie. Zodra ze Titia ziet, lacht ze breed en spreidt haar armen. “Wat ben je groot geworden! Heb je je pop ook mee uit wandelen genomen?” Titia verbergt zich achter mijn benen. “Ze is een beetje verlegen”, zeg ik. “Wil jij nog een koffie?”

Eefje kijkt op haar horloge. “Ik denk dat we beter kunnen gaan.”

“De winkels blijven echt wel open, hoor.”

Ze mompelt iets over een bijzondere lingeriesale waarvoor ze op tijd wil zijn. Prima, dan drink ik wel koffie in de outlet. We zeggen Boy en Titia gedag en stappen in de auto. Op een gegeven moment valt me op dat we niet de goede kant op rijden.

“Volgens mij heb je de afslag gemist.”

“Echt waar? Wat stom van me.”

Ik stel voor de navigatie erbij te pakken, maar dat hoeft echt niet, zegt ze. “Ik heb het richtingsgevoel van een postduif.” Dan rijdt ze een landweggetje in waarvan ik zeker weet dat dat nergens naartoe leidt. Tot ik op een parkeerplaats voor een boerderij allemaal bekenden zie staan. “Welkom op je vrijgezellendag!” joelt Eefje. Ik stap uit en knuffel Wils (die logeerde toch bij Robbert?), Engelien (speciaal wat eerder terug van vakantie gekomen), mijn moeder, Anja en haar dochter Josée, Dorien (superbruin van haar cruise in Zuid-Amerika), collega’s Phoebe, Carina en Lesley en nog twee vriendinnen van vroeger. Wat ongelooflijk leuk dat iedereen er is! Ik vind het nu al een geslaagd feest.



In de boerderij worden we verwelkomd door een vrouw met rossig haar, type docent handenarbeid. Even ben ik bang dat we een piemel moeten kleien, maar we gaan mozaïeken: iedereen krijgt een schaal, die we kunnen beplakken met kleine steentjes in allerlei kleuren. Het is een fijn meditatief klusje, en ondertussen kletsen we honderduit. De vrouw geeft tips, gaat rond met taart en thee, de middag vliegt voorbij. Aan het einde bekijken we wat iedereen heeft gemaakt. Het bord van Dorien zou een migraineaanval kunnen opwekken, mijn moeder heeft een prachtig roodborstje in elkaar geplakt en Wils heeft alleen maar blauwe, groene en gele steentjes gebruikt, wat verrassend mooi is geworden. Dorien stelt voor om alle borden aan mij te geven, als herinnering, maar Eefje zegt dat ze haar werk zelf wil houden. Gelukkig maar, ik heb geen idee wat ik met al die schalen moet.

Vervolgens rijden we naar een tapastentje in de stad. Achterin de zaak zijn speciaal voor ons drie tafels tegen elkaar gezet. Voor het gemak bestellen we meteen vier flessen witte wijn en alle tapas van de kaart. Eefje houdt een toast over onze vriendschap en daarop moet gedronken worden. Mijn moeder zegt iets liefs over Boy en mij: proost! De vriendinnen van vroeger hebben een hilarisch liedje vol seksuele toespelingen ingestudeerd. Gejoel, gelach, en we bestellen nog meer wijn. Het maakt niet uit dat we ontzettend luidruchtig zijn, we zijn de enigen in het etablissement. Ik ben zo aangeschoten dat ik opsta om te speechen, maar echt goed uit mijn woorden kom ik niet, omdat ik steeds ontzettend moet lachen.

Zodra alle schaaltjes en flessen leeg zijn, roept Dorien: “En nu gaat het echte feest beginnen! Op naar de karaokebar!”