Dagboek van Manon: “Het spijt me, Boy, het spijt me zo”

Dinsdag

De enige die echt blij was om me te zien, was Titia. Toen Philomena opendeed en ik naar Boy vroeg, kwam ze op haar kleine beentjes aangerend. “Mama!” Ik tilde haar op en stak mijn neus in haar nek. Ze rook naar Titia, maar ook naar het spul dat Philomena altijd in haar haar doet. De tranen sprongen in mijn ogen. “Naar huis?” vroeg ze.

Boy kwam eraan, in een loszittend hemd en een knielange joggingbroek, hij keek me wantrouwend aan. Schutterig gaf ik hem de spekkoek. “Ik dacht: dat vind je lekker... en ik wil zo graag.... Nou ja, kunnen we praten?”

“Heb je die zelf gemaakt?” vroeg Philomena. “Dat is ontzettend veel werk. Ik koop het altijd gewoon in de toko.”

“Ga maar even mee naar het park”, zei Boy. Titia begon te huilen toen ik haar op de grond zette. Vlak voordat de deur achter ons dichtviel, hoorde ik dat Philomena haar probeerde te paaien met een ijsje. In de lift staarde Boy met zijn armen over elkaar naar het plafond. Het liefst had ik hem op mijn knieën gesmeekt om genade, maar dat deed ik natuurlijk niet.

Het was behoorlijk druk in het park, en we moesten een eind lopen voordat we een bankje in de schaduw vonden om rustig te kunnen praten. Stuurs vroeg Boy: “Nou, wat wil je zeggen?” Ik praatte zo snel dat ik over mijn eigen woorden struikelde. Ik zei dat ik hem miste, dat ik van hem hield, en dat ik de fout van mijn leven had gemaakt. “Ik krijg het maar niet uit mijn hoofd: jij met die gast”, antwoordde hij. “Wat hebben jullie allemaal gedaan? Was hij beter dan ik?”

“Natuurlijk niet. Hoe kom je daar nou bij.” Ik wilde zijn hand pakken, maar hij keek zo boos, dat ik bang was dat hij hem zou wegslaan. Laat ik zo min mogelijk over Tom zeggen, dacht ik, dat wil hij toch niet horen. In plaats daarvan praatte ik over ons. Dat we te weinig tijd samen doorbrengen, dat we vaak te moe zijn voor seks, dat we niet genoeg echt praten. Hij ging steeds kwader kijken en daarom zei ik snel: “Dat bedoel ik niet als verwijt naar jou, maar meer als een verklaring waarom dat met Tom kon gebeuren. Daar heb ik een dikke streep onder gezet, omdat ik maar één iemand wil en dat ben jij.”

Hij zette zijn ellebogen op zijn knieën. “Ik begrijp het nog steeds niet. Ik zou zoiets nooit doen.” En dat ergerde me weer. Alsof hij geen aandeel in dit verhaal heeft en alles alleen maar goed doet. Al te vaak hangt hij als een zoutzak voor de tv. Ga ik op mijn hoofd staan, dan ziet hij me nog niet.

“Kom naar huis, Boy. Ik hou van je, en kan niet zonder je.”

“Ik moet erover nadenken. Je hebt me echt veel pijn gedaan.” In zijn grote bruine ogen zag ik een immens verdriet.

“Het spijt me, het spijt me zo”, zei ik zacht. Hij nam me in zijn armen en we hielden elkaar even vast alsof we drenkelingen in een bootje waren. Daarna kusten we elkaar, heel kuis, en werd het iets ontspannender. Hij vertelde dat Philomena erg streng was tegen Titia, maar ze wel veel mocht snoepen. En ik vertelde dat ik al een week niet naar mijn werk was geweest en niets meer had gehoord van Wils. Toen we terugliepen naar de flat, hoopte ik dat hij zou zeggen: “Ik pak de spullen en kom met je mee.”

Dat was niet zo. Boy gaf een kus op mijn voorhoofd en zei dat hij zou bellen.

Meer lezen van Manon? Dat kan hier!