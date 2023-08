Dagboek van Manon: “Het zweet breekt me uit en ik word misselijk. Is dit een hartaanval?”

Donderdag

Morgen ben ik de bruid. Af en toe zeg ik het hardop tegen mezelf, omdat het ondanks alle voorbereiding zo onwerkelijk voelt. Ik hoop zo dat het een gezellig feest wordt, het eten lekker is, de taart een knaller, de dj fantastisch en iedereen danst.

Hopelijk krijgt Titia geen driftaanval, gaat Dorien niet dronken rare dingen roepen en staat Philomena niet bloedchagrijnig te kijken als ik haar zoon mijn jawoord geef. Ze zegt het niet hardop, maar ik weet best dat ze het belachelijk vindt dat Boy zo snel met me trouwt nadat ik ben vreemdgegaan. Ik hoop maar dat niemand in een toespraak refereert aan Tom, dat zou te pijnlijk zijn voor Boy.

God, wat mis ik Boy. Vanmiddag is hij naar een vriend gegaan. Hij vindt het leuk om zich te houden aan de traditie dat bruid en bruidegom de nacht voor het huwelijk niet samen doorbrengen, maar eigenlijk heb ik hem juist nu hard nodig. Gewoon, om te horen dat ik me niet druk moet maken, dat het allemaal goedkomt en het een prachtig feest wordt. Zal ik ’m bellen? Nee, beter van niet. Dadelijk maakt hij zich zorgen om me, ik wil dat hij een leuke tijd heeft.

Ik dwaal door het huis dat raar leeg aanvoelt. Titia is bij mijn moeder, Robbert en Wils bij Joris, zelfs de hond is bij de oppas. Rusteloos bekijk ik nog een keer de kleding die ik heb ingepakt voor onze huwelijksreis. Ik weet nog steeds niet waar we naartoe gaan, alleen dat het er warm is. Nog maar een bikini erbij doen dan? Ineens begint mijn hart te bonzen, het lijkt alsof ik geen adem krijg. Het zweet breekt me uit en ik word een beetje misselijk. Is dit een hartaanval? Moet ik een ambulance bellen? Ik zie voor me hoe ik met gillende sirenes naar het ziekenhuis word afgevoerd. Hoe Boy in zijn trouwpak naast een ziekenhuisbed staat, waarin ik met een lijkbleek gezicht lig, omringd door griezelig piepende monitoren en druppelende infusen.

Nu niet gaan fantaseren, houd ik mezelf voor, dit is een paniekaanval. Ik hijg of ik net een steile berg op ben gefietst en probeer rustiger adem te halen. Eefje, denk ik dan. Eefje! Ik ga op bed liggen en pak mijn telefoon. Gelukkig neemt ze op. “Kun je komen? Ik voel me niet zo goed.” Dat is zo fijn van een oude vriendin als Eefje, die heeft aan een half woord genoeg.

Nog geen kwartier later staat ze voor de deur. Voordat ze de kans krijgt aan te bellen doe ik al open en val ik huilend in haar armen. Ze streelt over mijn rug, terwijl ze dingen zegt als “meisje toch” en “het komt allemaal goed.”

“Ik weet het gewoon even niet meer”, snif ik. “Ik ben zo gespannen over alles.”

“Weet je wat jij nodig hebt? Een borrel. Heb je iets in huis?”

“Misschien staat er ergens nog een fles gin, Robbert heeft laatst cocktails gemaakt.”

Ze opent de koelkast en wat keukenkastjes, en zegt dan: “Hebbes.” Even later zet ze een groot glas voor me neer, met gin, ijsblokjes en sinaasappelsap. “Voor de vitamientjes.”

Na een paar slokken voel ik dat de bal in mijn maag begint te slinken. Als ik vertel dat ik mezelf al in een ziekenhuisbed zag liggen, begint ze keihard te lachen. Ik lach met haar mee.

Dan zegt ze: “Lieverd, het kán alleen maar een geweldig feest worden. Jij houdt van Boy en hij van jou, en meer heb je niet nodig.” Daar proosten we op.

