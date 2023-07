Dagboek van Manon: “Hoe leg je een puber uit wat relatiesleur en lust is?”

Woensdag

“Leuk dat je langskomt”, zegt Joris. Met een riek gooit hij stro op een hoop en het zweet loopt langs zijn slapen.

“Ik kom voor Wils.”

“Volgens mij is ze bij de geiten. Je weet toch waar dat is?”

Bij het schuurtje staat Willeke de waterbak van de geiten te vullen, in een kort spijkerbroekje en met knalgele kaplaarzen aan. Onmiddellijk springen de tranen me in de ogen: ik heb haar zo gemist! “Wils!” roep ik. Als ze nu maar niet wegloopt. “Kan ik met je praten?”

Ze wijst naar een bankje onder een appelboom. We gaan zitten op het verweerde hout en ik neem haar in me op. De afgelopen weken is er iets veranderd in haar gezicht. Natuurlijk is ze bruin geworden en heeft ze sproetjes gekregen, maar ze lijkt ook een stuk volwassener. “Ik mis je ontzettend.”

Ze haalt haar schouders op. “Boy appte me dat hij weer thuis is.”

“Hij heeft me vergeven”, zeg ik. “Of tenminste, dat probeert hij. Ik ben natuurlijk ontzettend stom bezig geweest en het heeft tijd nodig. Hoe gaat het met jou, lieverd?”

Dan gebeurt er iets wat ik niet zie aankomen: mijn meisje barst in tranen uit. Ik neem haar in mijn armen en samen huilen we even. Tot ze haar haren uit haar gezicht veegt en grinnikt: “Er zit snot op je kin, mams.” Ik haal een zakdoek tevoorschijn en dan praten we. Ze vertelt dat ze ontzettend kwaad was en dat ze niet begrijpt hoe ik Boy, Titia en haar zo in de steek kon laten voor die vent. Ik weet niet wat ik daarop moet antwoorden: hoe leg je een puber uit wat relatiesleur en lust is? Dus zeg ik maar dat het gekte was en ik mijn uiterste best doe om het goed te maken.

Wils vertelt hoe het leven op de boerderij is, over haar vriendinnen en dat ze over is met de beste cijfers van de klas. “Dus je hebt nu een nerd als dochter.”

“Ik ben hartstikke trots op je! Vind je het leuk om binnenkort uit eten te gaan om dat te vieren?”

“Met z’n tweetjes?”

“Natuurlijk.” Ik pak meteen mijn telefoon om iets af te spreken, zodat het er ook echt van komt. Als ik ’m weer in mijn tas doe, zeg ik: “En lieverd, als je weer bij mij en Boy wil komen wonen, ben je natuurlijk welkom.”

“Misschien doe ik dat wel”, antwoordt ze tot mijn opluchting.

Vrijdag

Een relatie lijmen is hard werken. Avonden lang praten Boy en ik over wat ik in onze relatie liever anders zie, wat hij van mij verwacht, hoe het tussen ons verder moet. Mooie en intense gesprekken die soms eindigen met een hartstochtelijke vrijpartij. Maar de volgende dag kan hij dan toch weer heel argwanend naar me kijken. Nadat ik Titia naar bed heb gebracht, spreek ik hem daarop aan.

“Komt je vertrouwen in mij ooit nog terug?”

Hij haalt zijn schouders op en zegt: “We gaan het zien, Manon.” Hoe kan ik deze man van mijn liefde overtuigen? En dan valt me een knotsgek idee in. In de badkamer haal ik een ring uit de doos waarin ik mijn juwelen bewaar en daarmee ga ik naar de keuken, waar hij aan het opruimen is. “Wil je even gaan zitten?”

Verbaasd pakt hij een stoel, de theedoek over zijn schouder. Ik val op een knie, pak zijn hand en vraag: “Wil je met me trouwen, Boy?”

