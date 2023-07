Dagboek van Manon: “Ik ben ongelooflijk blij dat hij ja heeft gezegd”

Woensdag

Toen ik mams vertelde dat ik Boy heb gevraagd, liet ze een blad met servies zomaar op de grond vallen. Samen ruimden we de scherven op en daarna feliciteerde ze me, maar ze keek er nogal zorgelijk bij. Ik hoorde haar denken: is dit wel verstandig, nu jullie net die crisis achter de rug hebben? Maar ik wil júist aan de wereld laten zien dat ik voor Boy kies en ben ongelooflijk blij dat hij ja heeft gezegd.

Bart en Engelien hadden het waarschijnlijk al van mams gehoord, want gisteren kregen we een pakketje met daarin witte ballonnen met glitters en een eetbaar slipje. Ik vond het een vreemd cadeau (wie had dit bedacht, Engelien of Bart?), maar Boy vond het hilarisch en nam meteen een hap van het broekje. Het smaakte naar zure matten, zei hij. Robbert, mijn collega’s, de oppasmoeder, Eefje, Boys vrienden: iedereen aan wie we het vertellen reageert hartelijk en lief. Een verloving voelt een beetje als een verjaardag, maar dan tien keer zo leuk.

Vandaag gaan Boy en ik het Philomena vertellen. Ik ben nerveus. Tijdens onze relatiecrisis heeft Boy weken bij haar gebivakkeerd en ik kan me voostellen dat ze niet de leukste dingen over me heeft gehoord. Gelukkig is Titia mee om haar wat af te leiden. Ze krijgt meteen een waterijsje toegstopt. Ik kijk naar Boy, gaat hij het vertellen of doe ik het? Ik sta op het punt mijn mond open te doen als Titia hartverscheurend begint te huilen.

“Ik denk dat het ijsje te koud is”, zegt Boy en hij neemt Titia op schoot om haar te troosten. Er valt een stilte en ik kijk Boy aan, maar hij zegt niets en dus doe ik het: “Boy en ik gaan in augustus trouwen.”

Philomena verstijft even en kijkt dan op. “Gefeliciteerd. Dat is nog eens verrassing.” Vervolgens begint ze over Shanti die elk moment kan bevallen. Als we terugrijden naar huis, vraag ik bezorgd aan Boy waarom Philomena niet meer zei over ons huwelijk. “Ik denk dat ze aan de gedachte moet wennen”, antwoordt hij. “Ze draait wel bij, hoor. Zo is ze gewoon.”

Zaterdag

Willeke laat haar tas op de grond vallen en vliegt me in de armen. De rest van haar spullen zet Joris in de gang. “Je bent altijd welkom, hoor. Als je het niet meer uithoudt met je moeder, kom je maar naar ons.” Wils geeft hem een knuffel en gaat dan Titia, Arie en Boy begroeten. “Nog gefeliciteerd met je verloving”, zegt Joris. “Mooi dat jullie gaan trouwen. Zo’n goeie vent moet je vasthouden.” Ontzettend lief dat hij dat zegt, want een paar jaar geleden duldde hij Boy nauwelijks. Ik vraag of hij iets wil drinken, maar hij moet nog boodschappen doen. “Je nodigt me wel uit voor de bruiloft, hè!” lacht hij. Even later luisteren Boy en ik op het terras naar Willeke die uitgebreid zit te vertellen over de geiten, de moestuin en over hoe Joris van haar verloor als ze Clever speelden. “Maar ik ben blij dat ik weer hier ben”, zegt ze. “Dit is toch mijn thuis.”

Ik pak haar hand vast. “Heerlijk dat je er weer bent.”

“Dat vind ik ook!” zegt Boy.

Stralend kijkt ze ons aan.

