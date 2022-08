Dagboek van Manon: “Ik dacht aan Boy en Shannon, en hoe ze samen seks hadden”

Dinsdag

Het waren rare dagen. Willeke was naar Robbert gevlucht, waardoor Titia en ik het huis voor onszelf hadden. Normaal vind ik dat heerlijk, maar nu leverde het zeeën van piekertijd op. Tig keer stond ik op het punt om Boy te bellen of een berichtje te sturen, maar dan zag ik voor me hoe hij samen met Shannon zat te lachen en legde ik snel mijn telefoon weer snel weg. En waarom nam hij geen contact met mij op? Hoe langer het duurde, hoe zenuwachtiger ik werd. Ik dacht aan hoe ze samen seks hadden, en hoe hij met haar overlegde over wat hij tegen mij moest zeggen als hij het ging uitmaken. Hoe ik later, als de relatie tussen Boy en mij echt voorbij was, zou moeten toestaan dat Titia bij die gruwelijke vrouw over de vloer zou komen en haar af en toe per ongeluk ‘mama’ noemde. Toen werd ik zo gek van mijn eigen gedachten dat ik de klimop ben gaan snoeien. Ik knipte, trok en rukte aan takken tot de muur net zo kaal was als mijn hart.

Die avond hield ik het echt niet meer, en appte ik Boy: “We moeten praten.”

Een uur later liep hij de keuken in. Zodra ik zijn lieve gezicht zag, wilde ik me in zijn armen werpen, maar ik zei: “Wil je koffie?”

“Doe maar.” Hij ging met een mok aan de keukentafel zitten en keek me zo plechtig aan dat mijn keel droog werd van de stress. “Ik begrijp het gewoon niet, Manon. Hoe kom je erbij dat ik jou, Titia, alles wat we samen hebben opgebouwd in de steek zou laten voor Shannon? Waarom heb je zo weinig vertrouwen in me? Daar heb ik toch nog nooit aanleiding voor gegeven? En dan zet je me zomaar uit mijn eigen huis. Om eerlijk te zijn, ben ik daar behoorlijk kwaad over. Hoe kunnen we aan onze relatie werken als je me wegstuurt?”

“Jij loog tegen me.”

Met een bons zet hij zijn mok op tafel. “Houd daar nu eens over op! Ja, ik heb Shannon trainingen gegeven achter je rug om. Maar dat deed ik omdat ik het belachelijk vond dat je me dat verbood. Ik vertel jou toch ook niet met welke collega’s je niet mag omgaan? Als je me niet durft te vertrouwen, dan kunnen we beter een punt zetten achter deze relatie. Is dat dan wat je wil?” Zijn bruine ogen namen me onderzoekend op.

Ik slikte. “Nee, dat wil ik niet.”

Zijn gezicht verzachtte. “Ik ook niet. Ik hou van je, Manon. Geloof je me?”

Toen ik knikte, petsten er tranen op tafel. “Meisje toch.” Hij sloeg een arm om me heen en we hielden elkaar vast als drenkelingen aan een boei.

Later vreeën we, heel teder, alsof het de eerste keer was. Na afloop moest ik weer huilen. Ik pakte zijn hand en zei zonder hem aan te kijken: “Ik ben zo vaak bedrogen door Joris. Steeds weer werd hij verliefd op iemand anders en dan loog hij van alles aan elkaar, waarom hij zo laat thuiskwam of nachten wegbleef. En ik geloofde hem. Ik hield van hem en wilde zo graag ons gezin in stand houden. Daarnaast voelde ik me ontzettend schuldig. Als mensen horen dat iemand vreemdgaat, is zo’n beetje de eerste gedachte dat het wel aan de partner zal liggen. Ik dacht ook dat hij steeds vreemdging omdat ik niet lief, interessant of sexy genoeg was.”

“Wat erg voor je.”

“Ja, dat was het ook. Het heeft heel veel tijd gekost voordat ik iemand echt weer in mijn leven durfde toe te laten, en om eerlijk te zijn, vind ik dat soms nog steeds hartstikke eng.”

Hij trok me in zijn armen en fluisterde in mijn haar: “Je bent veilig, lieverd.”

