Dagboek van Manon: “Ik kijk opgewekt, ook al voel ik me op mijn vingers getikt”

Dinsdag

Op Instagram zie ik Eefje met Ron op het terras zitten, Boy heeft een foto van Titia gepost, Robbert staat met een serieuze blik voor een gigantisch schilderij. Van de week heb ik hem nog geappt en toen antwoordde hij: ‘Ben druk, bel je later.’ Dat is hij waarschijnlijk vergeten en daarom probeer ik het zelf. Tot mijn verbazing neemt hij op. “Robbert! Hoe is het met je?”

“Prima. Ik kan niet heel lang bellen, omdat Nelson en ik zo met wat vrienden gaan varen.” Ik zie een sloepje voor me, maar stel dat beeld bij als hij de woorden champagne, oesters en visschotel laat vallen.

“En heb je al plannen voor de zomervakantie?”

“In augustus gaan we naar Saint-Paul-de-Vence om een paar kunstwerken naar een bevriende galeriehouder te brengen. Waarschijnlijk blijven we een weekje of twee in die buurt plakken. Een vriend van Nelson heeft een huis in de buurt van Nice.”

“Klinkt geweldig!”

“En hebben jullie nog plannen?”

“We weten het nog niet. Misschien gaan we kamperen.” Ik wilde vragen of Robbert met ons mee wilde, maar in die periode zit hij dus in Nice. Ik had wel verwacht dat hij niet zou kunnen, maar toch ben ik een tikje teleurgesteld.

Donderdag

Niet alle yogahoudingen vind ik even prettig. De sleeping swan noem ik voor mezelf altijd ‘de stervende zwaan’. Met mijn bovenlichaam lig ik over mijn opgetrokken rechterbeen, mijn hoofd ligt op mijn handen, mijn linkerbeen is naar achteren gestrekt en ondertussen doe ik mijn uiterste best de pijn in mijn heup te negeren. Bezwerend zegt yogalerares Edith: “In deze houding stretch je de heupflexoren en de diepe bilspier. Het bekken activeren we, waardoor we aarden en spanningen loslaten. Ook de lever- en de niermeridiaan worden hiermee gestimuleerd.”

Dadelijk kom ik nooit meer overeind, denk ik. Stiekem kijk ik op de klok hoelang de les nog duurt. “Probeer nog wat dieper in de houding weg te zinken, Manon”, zegt Edith. “We halen drie keer diep adem. In en uiuiuit...”

Mijn gedachten dwalen af naar mams, die me vanmiddag wat paniekerig belde. Was het raar om een colbertje mee te nemen naar het Creative Soul Challenge-weekend? Ook twijfelde ze over make-up: er zou toch wel een goede spiegel zijn in de yurt? En had ze aan twee jurkjes genoeg? Ik heb haar gezegd dat iedereen vermoedelijk in een legging en een shirt zou rondlopen. “Een legging?” riep ze uit. “Die heb ik niet eens! Daar voel ik me helemaal niet comfortabel in. Ik neem gewoon een leuk jurkje mee.” Ik probeer mijn moeder te visualiseren, liggend op de yogamat in haar zomerjurk. Het lukt niet. “Elke keer als je gedachten afdwalen, breng je ze terug naar je ademhaling”, zegt Edith. “Innnn en uiuiuiuiuit... Innnn en uiuiuiuiuit.”

Na de les loop ik naar Edith en vertel dat ik me verheug op het Creative Soul Challenge -weekend. “Mijn moeder heeft er ook veel zin in”, vervolg ik, “maar ik weet niet of ze met alle activiteiten wil meedoen.” Koud kijkt ze me aan. “Natuurlijk doet ze mee! Je moet je moeder een kans geven om te genieten van alles wat dit weekend haar biedt. Hoe kan ze er ooit open ingaan als jij nu al voor haar aan het terugkrabbelen bent. Dan zend je niet de juiste vibe uit, Manon.”

“Eh... nee”, antwoord ik schichtig. “Het is alleen dat ik me afvraag of alle yogahoudingen wel zo geschikt voor haar zijn.”

Ze zucht. “Yoga is voor íedereen geschikt. Het is geen wedstrijd, je doet alleen wat jouw lichaam aankan. Ik dacht dat je dat inmiddels wel had begrepen.”

“Natuurlijk. Dat is ook zo. Ik maak me druk om niks.” Ik kijk opgewekt, ook al voel ik me of ik net flink op mijn vingers ben getikt.

“Mooi. Go with the flow, Manon! Ik zie jullie bij het Creative Soul Challenge -weekend!”

