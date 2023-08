Dagboek van Manon: “Ik let niet op calorieën en geniet overal enorm van, vooral van Boy”

Dinsdag

Boy en ik zijn in een tropisch paradijs beland. Onze bungalow ligt midden in een tuin met palmbomen en heerlijk geurende bloemenstruiken. Er vliegen bontgekleurde vlinders en vogels, die ik alleen uit de dierentuin ken en die heel anders fluiten dan thuis. Voor ons huisje ligt een veranda met een hangmat, en we kijken uit op de azuurblauwe zee, het witte strand en de wuivende palmbomen. Op het bed van bamboe liggen zachte linnen lakens, ook het dressoir en zitje zijn van bamboe, en elke dag staat er een vaas met verse bloemen op een kunstig tafeltje. Maar het mooist vind ik de badkamer, waar één wand is bedekt met planten. Sta je ’s avonds onder de douche, dan zie je de sterrenhemel, omdat dit gedeelte geen dak heeft. Zo bijzonder.

En dan het eten! ’s Ochtends lopen we naar het ontbijtbuffet dat buiten is. Er staat een kok achter een fornuisje. Je kunt hem zeggen hoe je je ei gebakken wilt hebben. Vervolgens genieten we ervan met uitzicht op het strand. In het restaurant staat elke avond een ander land centraal. Ik heb besloten me deze vakantie niet druk te maken over calorieën en ik geniet overal enorm van. Vooral van Boy. Dagelijkse sleur en verplichtingen kunnen de liefde soms zo in de weg zitten, nu hebben we alle tijd om te praten, vrijen en lachen. Aan het zwembad spelen we vaak clever, een soort yahtzee, maar met meer ruimte voor ingenieuze strategieën. Supergezellig, en ik win steeds vaker van hem.

Donderdag

We bellen elke dag met Philomena en krijgen dan een uitgebreid verslag van wat Titia die dag heeft gegeten, hoe ze de kinderboerderij heeft ervaren, dat ze in bad is geweest. Oma geniet duidelijk met volle teugen van haar kleinkind. Met Willeke heb ik alleen wat appjes uitgewisseld, omdat ze vanwege het tijdsverschil lastig te bereiken is; als het hier avond is, zit zij op school. Vanavond ben ik extra laat opgebleven om bij te kletsen. Het duurt even voordat ze opneemt, maar dan klinkt ze zo helder alsof ze naast me zit. Meteen springen de tranen in mijn ogen. “Alles goed, lieverd? Ik mis je wel.”

“Het gaat prima, maar de oppas belde vandaag dat Arie de andere hond waar ze op past, heeft gebeten, en daarom wil ze dat ik hem ophaal.”

Mijn hart begint sneller te slaan. “Hoezo beet Arie een andere hond? Ze doet nooit wat!”

“Ja, dat weet ik ook niet, hoor. Dat zei ze niet. Misschien klikte het gewoon niet, dat kan toch”, antwoordt Wils.|

“Maar hoe moet dat dan? Jij kan Arie toch niet steeds in je eentje uitlaten.”

“Ik ben niet alleen. Benny en Wouter zijn hier ook, en die gaan dat natuurlijk ook doen.”

Ik zie meteen voor me dat die drie elke avond experimentele cocktails drinken en tot diep in de nacht tv-series bingen. Wils gaat toch wel naar school?

“En je huiswerk dan?” piep ik.

Ik hoor een diepe zucht. “Mam, deze vraag heb ik gewoon even niet gehoord. Robbert komt dit weekend trouwens ook. Hij verhuist weer hierheen, omdat hij geen kamer meer heeft in Amsterdam.”

“Dat heeft hij helemaal niet tegen mij gezegd.”

“Je vindt het toch wel goed?”

“Natuurlijk. Maar waar moet hij dan slapen?”

Willeke lacht. “Mam, we hebben bedden genoeg, hoor.”

Als we hebben opgehangen, giert de ongerustheid door me heen. Tot Boy me in zijn armen neemt en sust dat het allemaal wel zal loslopen. “Bovendien zijn we over een week weer thuis.”

