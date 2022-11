Dagboek van Manon: “Ik maak me zorgen om Titia. Ze valt regelmatig en stoot zich heel vaak”

Vrijdag

De zon schijnt op Titia’s krullenbol als ze met auto’s op de grond zit te spelen. Hele verhalen brabbelt ze erbij, zo schattig. Ze staat op om iets uit haar speelgoedmand te pakken, en valt dan voorover. Geschrokken spring ik op. “Wat gebeurde er nou?” vraag ik, terwijl ik haar voorzichtig optil.

Dikke tranen ploppen uit haar donkere ogen. “Tiets val.”

“Meisje toch.” Zachtjes wieg ik haar heen en weer, tot het snikken stopt. Arm kind, heeft ze weer pijn. Gisteren liep ze keihard tegen de salontafel aan, wat een fikse blauwe plek opleverde en laatst viel ze hard in de speeltuin - de korst zit nog op haar knie. Eigenlijk heeft ze behoorlijk vaak ongelukjes. Ik kan me niet herinneren dat Willeke en Robbert steeds blauwe plekken of korsten hadden.

Als Titia haar middagslaapje doet, open ik mijn laptop en googel ik op ‘kind valt regelmatig’. Dat leidt tot artikelen over motorische achterstand, evenwichtsproblemen en neurologische ziektes. Dan lees ik een verhaal van een moeder wier dochtertje een een tumor in de hersenstam had, een ponsglioom. Ze ontdekte de ziekte doordat haar kindje evenwichtsproblemen had en weleens scheel keek. Mijn hart begint te bonzen en ik word een tikje misselijk. Als Titia heel geconcentreerd naar iets kijkt, doet ze dat ook. Mijn meisje zal die ziekte toch niet hebben? Dat kan toch niet? Ja, dat dacht die moeder ook. In het interview zegt ze: “Toen we de diagnose hoorden, was het of we van een hoog paard vielen. Het ene moment maak je je druk over je volgende vakantiebestemming, het volgende zit je alleen nog maar in het ziekenhuis.” Snel scan ik de rest van het artikel. Heeft haar dochter het overleefd? Nee dus, binnen acht maanden was het meisje overleden.

Ik klap mijn laptop dicht. Nu niet in paniek raken. Waarschijnlijk is er niets aan de hand, is ze gewoon een beetje moe of zo. Het is beter dat ik nu even mijn gedachten verzet, bijvoorbeeld door de badkamer schoon te maken. Doe ik ook nog iets nuttigs.

’s Avonds ga ik dicht tegen Boy op de bank zitten. Hij leest iets op zijn telefoon en geeft me afwezig een kus op mijn hoofd.

“Boy, vind jij ook dat Tiets wel erg vaak valt en zich stoot?”

Zonder op te kijken zegt hij: “Dat doen alle kinderen op die leeftijd toch?”

“Ik ben bang dat er iets met haar is. Ze kijkt soms ook hartstikke scheel.”

Hij streelt mijn haar. “Ik denk dat het wel meevalt. Anders vraag je toch of de dokter haar een keer wil nakijken? Ik denk dat hij je beter kan geruststellen.”

Zaterdag

Arie rent vrolijk voor me uit in het bos. Prachtig, die herfstkleuren, ik zie overal paddenstoelen en snuif de heerlijke aardse lucht diep in. Hoe langer ik loop, hoe meer ik mijn zorgen kan relativeren. Dat artikel dat Phoebe gisteren zou inleveren, krijg ik vast maandagochtend. En natuurlijk is er niets met Titia aan de hand, ik moet mezelf gewoon niet zo gek maken.

Ruim anderhalf uur later kom ik met gloeiende wangen thuis. Aan de keukentafel zitten Robbert en Willeke thee te drinken met een koektrommel tussen hen in. “Robbert!” roep ik blij uit. “Wat een leuke verrassing! Als ik wist dat je zou komen, had ik je van het station gehaald.” Ik geef hem een knuffel en ruik zijn dure parfum. “Hoe gaat het op school? Hoe is het met Nelson? Je blijft toch wel eten? Wils maakt vegastoof vanavond. En je kunt natuurlijk ook blijven slapen, dan haal ik zo het wasrek uit je kamer.” Ik zie Wils en Robbert zo’n blik uitwisselen van: mama is weer aan het ratelen. Dat maakt me niet uit, niets zo fijn als wanneer al mijn kinderen thuis zijn.

Meer lezen van Manon? Dat kan hier!