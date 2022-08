Dagboek van Manon: “Ik voel me een Brigitte Bardot: rondborstig en sexy”

Dinsdag

“Papa zegt dat ik echt talent heb voor auto rijden”, zegt Wils. “Als ik het van hem leer, heb ik straks nog maar een paar officiële lessen nodig.”

“En waar oefenen jullie dan?”

“Gewoon, op stille weggetjes in de buurt van de zorgboerderij.”

“En leert hij je ook de verkeersregels?” Plotseling besef ik hoe zuur ik klink. Regel één voor gescheiden ouders is je ex niet afvallen, alles om te voorkomen dat het kind in een loyaliteitsconflict terechtkomt.

Ze knikt. “Jazeker, en hij gaat ook een boek voor me kopen, zodat ik thuis kan oefenen voor mijn theorie-examen.”

“Tof hoor.” Maar ik denk: Wils in een auto? Waarom? In wiens auto moet ze straks gaan rijden? En wie gaat die officiële lessen dan betalen? Ze verdient nooit genoeg met zaterdagen broodjes smeren. Ik moet er maar eens met Joris over gaan praten.

Vanaf het station lopen we Utrecht in. Wils en ik kennen deze stad allebei niet goed en kijken nieuwsgierig naar de gebouwen, grachten en bootjes. “Lotte wil hier misschien wel gaan studeren”, zegt ze. “Ze wil hier ook op kamers. Dan leert ze allemaal nieuwe mensen kennen en heeft ze natuurlijk geen zin meer in een vriendin die nog op de middelbare zit.”

Ach, die arme Wils. Ze baalt er zo van dat ze is blijven zitten en al haar vrienden een jaar eerder uitvliegen. “Toen ik op kamers ging, vond ik het best eenzaam in het begin”, zeg ik troostend. “Elk weekend ging ik naar huis om te wassen, en dan ging ik uit met mijn oude vriendinnen.”

“Ik weet niet of Lotte dat gaat doen”, zegt ze somber. “Robbert zien we toch ook bijna nooit meer? Is hij trouwens al in Nice?” We praten een poosje over Robbert, tot ze voor een lingeriezaak blijft staan. “Zullen we hier even kijken? Ik heb een nieuwe bikini nodig, en jij volgens mij ook.”

Voor vrouwen boven de dertig is er weinig zo deprimerend als het aanschaffen van nieuwe badkleding, maar Wils is al binnen. Enthousiast gaat ze door de rekken met vrolijke fladders, ik loop door naar de afdeling flatterende ondersteuning. Zal ik dit jaar voor een badpak gaan? Mijn buik is nooit meer helemaal in vorm gekomen na de bevalling van Titia. Wils houdt een setje omhoog: “Dit vind ik nou echt iets voor jou.”

Ik vind het meer iets voor Yolanthe Cabau, maar op aandringen van Wils neem ik het toch mee naar de paskamer, plus een prachtig zwart-wit geblokt badpak. Wils kleedt zich om in het hokje naast me. “Mag ik komen kijken?” vraagt ze. Even later staren we naar elkaar in de spiegel: zij in een schattige blauwe bikini met rode roosjes, die haar prachtig staat, ik in een geel geval waar mijn borsten uit het bovenstukje puilen en mijn buik over het broekje hangt. Nog niet misschien dat ik dit draag op de camping. “Zal ik kijken of ze een grotere maat hebben?” vraagt ze.

“Laat ik eerst het badpak passen.”

Dat blijkt een gouden greep. Ik voel me er een Brigitte Bardot in: rondborstig, sexy, en olala, tot ik het prijskaartje zie. “Oei, daar word ik gewoon licht in mijn hoofd van.”

“Het is veel geld,” zegt ze, “maar dan heb je wel een badpak dat je gewéldig staat.” En dus koop ik het, samen met twee bikini’s voor haar.

Vrijdag

Wat klinkt Robbert ver weg. “Zit je op een onderzeeër of zo?” vraag ik.

Hij lacht. “Ik zit wel op een boot. Een vriendje van Nelson heeft een jacht, en daarmee maken we nu een tochtje op de Middellandse Zee. Wanneer komen jullie nou naar Nice?”

“Volgende week.”

“Tof! Ik heb echt zin om jullie te zien!”

Mijn moederhart maakt een sprongetje. Ik zie er zo naar uit dat we weer allemaal bij elkaar zijn.

