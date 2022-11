Dagboek van Manon: “Ik zweet, ik hijg, ik dans, ik heb de tijd van mijn leven”

Manon maakt meteen werk van haar zorgen om Titia’s gezondheid en gaat met haar langs de huisarts.

Dinsdag

Titia speelt in de wachtkamer van de huisarts met een pop met blond, touwig haar. Even schiet door mijn gedachten dat er al heel veel kinderen op die pop hebben geniest, maar vervolgens zak ik weg in piekergedachten over ziektes die niet zo zichtbaar zijn. Een jonge vrouw roept ons binnen. In de spreekkamer zet ze een bril op haar neus, tuurt in de computer en vraagt dan waarvoor we komen. “Titia valt heel vaak”, zeg ik en geef een paar voorbeelden. “En daarnaast kijkt ze ook scheel. Ik maak me zorgen dat er iets niet goed is in haar hoofd.” Zodra Tiets het woord hoofd hoort, brengt ze haar handjes naar haar oren en begint te zingen: “Hoof, soudes, nieënteen, nieënteen.”

“Wat een schatje”, zegt de huisarts, en vuurt allerlei vragen op me af over Titia’s gezondheid. “Laten we dan maar eens gaan kijken”, zegt ze daarna. “Wil je haar even op de behandeltafel zetten?”

Ze doet een paar bewegingstestjes, schijnt met een lampje in Titia’s ogen en laat haar een stukje lopen. Dan zegt ze: “Voor de zekerheid laat ik bloed prikken en ik geef je een verwijzing voor de kinderarts.”

Mijn hart bonst bijna uit mijn ribbenkast. “Zie je dan iets vreemds?”

“Zo op het eerste gezicht niet, maar ik wil wel uitgezocht hebben waarom ze zo vaak valt.” Titia zingt nog steeds nieënteen als ik haar weer in haar fietszitje zet. Ik kus haar op haar krullen en bedenk dat ik zo veel van haar hou dat het bijna pijn doet. Als er maar niks met haar aan de hand is! Niet verder over nadenken. Zo hard als ik kan, fiets ik naar huis, terwijl ik met Titia meezing: “Nieënenteen, nieënteen!”

Zaterdag

Bij de ingang van het hotel staat een groot bord met glitterletters: Philomena 60! Bij binnenkomst in de zaal houdt een ober ons meteen een dienblad met cocktails voor. Willeke neemt er ook eentje, ik zeg er maar niks van. Ik vind het al zo lief dat ze mee wilde. Met het roze drankje lopen we naar Philomena, die staat te stralen in een knalpaarse jurk. Ze drukt ons een voor een tegen haar machtige boezem. “Wat heerlijk dat jullie er zijn. Nemen jullie te eten, ja. Er is genoeg!” Daar is geen woord van gelogen. Een enorm lange tafel staat boordevol schalen met alle mogelijke gerechten. Ik gooi elke gedachte aan calorieën overboord, alles ziet er zo verrukkelijk uit. Aan tafel komt Philomena’s broer Gregory bij ons zitten. Hij vertelt prachtige anekdotes over hun jeugd. Zijn vette lach is zo aanstekelijk dat je vanzelf meedoet. Na het eten gaan de tafels aan de kant en installeert een salsaband zich op het podium. In no time betreedt het ene na het andere setje de dansvloer. “Ga je mee?” vraagt Gregory.

“Maar ik kan geen salsa dansen.”

“Dat heb ik je zo geleerd. Doe mij maar na.” Hij weet zo goed te leiden dat ik geen flater sla. Wils en Boy dansen naast ons - allebei met een blije grijns - en vervolgens dans ik met Boy, en Wils met Gregory. Als we aan de bar iets fris drinken, komt een gladde jongen op Wils af en vraagt of ze wil dansen. Even later zwieren ze voorbij. De muziek werkt aanstekelijk, dus Boy en ik gaan ook weer de vloer op. Daarna dans ik met de man van Philomena’s zus, nog een keer met Gregory en weer met Boy. Ik zweet, ik hijg, ik dans, ik heb de tijd van mijn leven. Tegen twaalven moeten we naar huis, omdat de oppas niet langer wil blijven. Maar waar is Wils? Ik zoek tussen de dansers, check de bar en ga dan bij de damestoiletten kijken. Daar is ze ook niet. Als ik terugloop, zie ik haar in de lobby naast die veel te gladde jongen zitten. Ze zien er verhit uit, en ik vraag me af of ze net hebben gezoend.