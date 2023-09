Dagboek van Manon: “In het zeewater voel ik me gewichtloos, vrij, slank”

Woensdag

De speedboot beukt over de golven en ik moet me stevig vasthouden aan de reling. Boy kijkt me aan: alles goed? Ik lach terug. We varen naar een baai waar je geweldig kunt snorkelen. Meeuwen vliegen met de boot mee en door de wind waait mijn haar steeds in mijn gezicht. Met een stuk of vijftien toeristen zitten we op het achterdek. Vanachter mijn zonnebril bestudeer ik de man die tegenover me zit: een Italiaan van een jaar of vijftig, met een bril waardoor zijn ogen enorm lijken en een buik die over zijn broek bloest. Zijn hand bevoelt het dijbeen van een beeldschoon Thais meisje, dat maar half zo oud is als hij en giechelt om alles wat hij zegt. Ik vermoed dat hij haar betaalt om hem gezelschap te houden. Dit soort paartjes zien we hier vaker. Ik vind het iets eenzaams hebben, die vrouw kan hem niet eens goed verstaan. Toen ik dat tegen Boy zei, begon hij te lachen. “Schatje toch, ik denk dat die man helemaal niet uit is op een goed gesprek. Het zou me niet verbazen als hij thuis een vrouw heeft zitten.” Dat maakt het om de een of andere reden allemaal nog treuriger.

Als de boot voor anker ligt, trekken we zwemvliezen aan, zetten onze snorkels op en springen van boord. Ik zwem in de richting van een rots en als ik in de diepte iets zie bewegen, neem ik een hap lucht en duik naar beneden. Een prachtig geel visje met blauwe strepen probeert zich in het koraal te verstoppen, een schooltje zilverkleurige vissen zwemt langs, en ik zie ook een krab onder een rots wegkruipen. Het is net alsof ik in een aquarium zwem, zo mooi. Ik ga naar boven om adem te halen, Boy komt naast me zwemmen. “Ik denk dat ik een Nemo zag!” zegt hij.

We zoenen elkaar en hij belooft me het visje te laten zien. Weer verdwijnen we onder water. In het warme zeewater voel ik me gewichtsloos, vrij, slank. Ik stel me voor dat ik een dolfijn ben en voel me intens gelukkig.

Vrijdag

Ik word altijd heel nerveus van luchthavens. Eerst de stress of ik alle papieren op tijd tevoorschijn kan toveren, het gedoe bij de douane, dan het zoeken naar de juiste gate, de angst dat het vliegtuig niet op tijd vertrekt en last but not least het vliegen zelf. Boy heeft nergens last van. Zodra we zijn opgestegen, trekt hij zijn hoodie over zijn hoofd, slaat zijn armen over elkaar en valt met zijn hoofd tegen het raam in slaap. Dat gaat mij niet lukken. Ik ben altijd heel alert, want stel dat er wat gebeurt. Rationeel gezien weet ik ook wel dat we dan reddeloos verloren zijn, maar die gedachte helpt niet om in slaap te vallen. Dus eet ik de vliegtuigmaaltijd met smaak op. Daarna pak ik mijn boek, maar mijn gedachten dwalen steeds af naar de kinderen. Heeft Titia ons erg gemist? Wij haar wel, en morgen gaan we haar meteen ophalen bij Philomena. Ik hoop ook dat het thuis geen rotzooi is en dat Wils de afgelopen weken gewoon naar school ging. Het is natuurlijk hartstikke leuk dat haar vrienden kwamen logeren, maar ze doet dit jaar wel eindexamen. Ik denk vooral aan Robbert, die weer bij ons is ingetrokken. Waar wil hij gaan slapen? Willeke heeft zijn kamer al een tijd geleden ingepikt. Zou het hem wel lukken om zich weer aan het gezinsleven aan te passen?

