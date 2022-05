Dagboek van Manon: “Ineens herinner ik me weer hoe sexy ik Joris ooit vond”

Dinsdag

De afgelopen dagen was ik woedend op Willeke. Dat ze blijft zitten vind ik jammer. Ze had makkelijk kunnen overgaan als ze haar best had gedaan, dat weet ik zeker. Maar het gelieg vind ik echt verschrikkelijk en vooral dat ze een mail uit mijn naam heeft gestuurd. Dat is gewoon achterbaks. Na twee dagen zei Boy: “Vind je het zo onderhand niet genoeg geweest? Dat kind loopt hier rond als een geslagen hond en jij geeft alleen maar tweelettergrepige antwoorden. Ik ben er klaar mee.” Vanaf toen heb ik mijn best gedaan weer vrolijk te doen, maar het zit me nog steeds dwars.

Vandaag is het oudergesprek, Joris wilde graag mee. Hij staat me op te wachten voor de school. Wat ziet hij er eigenlijk goed uit! De kantoorbleekheid en het zitvlees zijn verdwenen, door het werk op de boerderij heeft hij gespierde armen en een getaande huid gekregen, waardoor hij iets weg heeft van een piraat. Plotseling herinner ik me weer hoe sexy ik hem vond toen we net een relatie hadden. “Hoe is het met Wils?” vraagt hij.

Ik haal mijn schouders op. “Ik vind het zo naar dat ze niets tegen ons heeft gezegd. Alsof wij van die ouders zijn die gaan flippen van slechte schoolprestaties. Ik weet best dat ze een moeilijk jaar heeft gehad: corona, het ging uit met haar vriendje en ze had het heel druk met de musical en dat benefietdiner. Maar waarom praatte ze niet met ons?”

“Tegen mij zei ze dat ze heel lang dacht dat het wel in orde zou komen. En... ach ja, ze is een puber en heeft zo haar geheimen.”

We gaan naar binnen en wachten een poosje voor het lokaal tot meneer De Wild ons binnenlaat. “Goed”, zegt hij. Hij drukt zijn metalen brilletje wat hoger op zijn neus. “Willeke dus. Ze is een slimme meid, maar als ze volgend jaar ook haar huiswerk niet maakt en zo veel lessen verzuimt, gaat ze weer niet over. Dan wordt het een heel vervelend verhaal. Ik begrijp dat haar schoolprestaties jullie nogal verrassen. Mag ik vragen hoe dat komt?”

Meteen denk ik: omdat ik een waardeloze moeder ben, die het heel druk had met haar baby en haar burn-out. Ondertussen babbelt Joris met meneer De Wild over pubers, corona en hoe moeilijk ze het hebben gehad. Na een poosje zegt meneer De Wild dat we volgend jaar Willeke allemaal beter in de gaten moeten houden en dan staan we weer buiten.

“Dat viel mee, toch?” zegt Joris opgewekt. Waarom heeft hij toch nooit last van schuldgevoelens? Is dat dan alleen voorbehouden aan moeders?

Zaterdag

Het is een schitterende dag. Boy en ik maken een fietstocht met Titia. Zij zit in het kinderstoeltje voor mij op mijn elektrische fiets parmantig om zich heen te kijken, Boy fietst op zijn racefiets over de smalle bospaadjes voor me uit. Alles groeit en bloeit, de wind waait door Titia’s haar, en ik heb vol zicht op Boys sterke billen en benen. Na een poosje stappen we af bij een open plek in het bos, waar het heerlijk geurt naar fluitenkruid dat overal om ons heen wolkt. Ik haal een rood-wit geblokt kleed uit de fietstas en spreid het uit op het gras. Dan pak ik de koelbox en geef Titia een pakje appelsap. Voor Boy en mij heb ik in een thermoskan koffie meegenomen. Nadat we wat koekjes hebben verorberd gaan Boy en ik op het kleed liggen. Samen kijken we naar Titia, die een mier probeert te pakken. Hij streelt mijn haar. “Kon het maar elke dag zo zijn.”

Ik knik. “Beter dan dit kan het niet worden.”

Dan kussen we elkaar, tot Titia voor ons komt staan en een handje zand over ons heen gooit.

