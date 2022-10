Dagboek van Manon: “Met mij praat Willeke niet, wel met de vriendin van haar vader”

Woensdag

“Ik heb het stuk af, hoor!” roept Phoebe, en ze ploft op de bureaustoel naast me. Ze ziet er weer bijzonder uit: dikke zwarte eyeliner, knalroze naveltruitje, kort geruit geel rokje, netkousen en veterboots. “Ik ben kapot, ik heb er tot drie uur vannacht aan gewerkt.”

“Laat me maar eens kijken”, zeg ik. Ik hoop zo dat het een goed stuk is, want het moet mee in de weekendeditie. Dat betekent dat er geen tijd meer is voor grote veranderingen. Phoebe kijkt me zo gespannen aan terwijl ik het lees, dat ik er nerveus van word. “Ga maar even koffie halen”, zeg ik. Ik lees het, en dan nog een keer. Vooral de interviews met de jongeren zijn uitstekend: de schrijnende van-het-kastje-naar-de-muurverhalen gaan onder je huid zitten. Maar de woordvoerder van het ministerie heeft zich verstopt achter een berg clichés, en de jeugdwerker is de weg kwijt in zijn eigen jargon. Als ze terug is, vraag ik of ze naast me komt zitten. “Het is best een goed stuk”, zeg ik. Haar bambi-ogen beginnen te stralen. “Maar een paar dingen moeten anders. Kom, dan nemen we ze door.”

Samen buigen we ons over haar artikel. We discussiëren over wat de beste formulering is en wat geschrapt kan worden, Phoebe belt met de jongerenwerker om iets te verduidelijken en dik twee uur later zijn we klaar.

“Ik denk dat Lesley heel blij is met dit stuk”, zeg ik. “Goed gedaan, Phoebe.”

“Jij bedankt, Manon!” En dan omhelst ze me. Een tikje verbaasd klop ik op haar rug. Ineens besef ik hoe jong ze nog is, misschien maar een jaar of drie ouder dan Wils.

Vrijdag

Niemand die zo lekker roti kan maken als Boy. Met een glas merlot in mijn hand kijk ik toe hoe hij vegetarische kipstukjes wokt. We kletsen over werk, de verbouwing van de buren en vanuit haar kinderstoel brabbelt Titia gezellig mee. “Tatatata!” Het is de perfecte vrijdagmiddag, tot Willeke appt: ‘Mam, ik eet vanavond bij papa. Ik blijf daar ook slapen.’

“Wils eet wéér bij Joris en Myrthe”, zeg ik. “Heb ik speciaal voor haar vegakip gekocht... Ze heeft deze week bijna niet thuis gegeten. Ik krijg helemaal geen contact met haar. Ik weet dat ze veel moeite heeft om te wennen aan haar nieuwe klas, maar er met mij over praten, ho maar. Ben ik dan zo’n naar wijf?”

Boy lacht. “Natuurlijk niet. Ze is een puber, hè. Sommige dingen bespreken pubers nu eenmaal liever niet met hun moeder.”

Nee, maar wel met de vriendin van hun vader, denk ik bozig. Ik zeg het niet hardop, omdat ik blij moet zijn dat mijn dochter bij iemand haar hart lucht. “En volgende week heeft ze dan ook nog dat schoolreisje naar Berlijn. Heeft ze daar tegen jou wat over gezegd?” Hij schudt zijn hoofd.

“Tegen mij ook niet. Ik wil wel graag weten met wie ze een kamer deelt en naast wie ze in de bus zit. In mijn hoofd zie ik haar steeds in haar eentje door regenachtig Berlijn slenteren.”

Boy schatert het uit. “Alsof dat kan tijdens een schoolreisje! Volgens mij hebben zij een pittig programma. Ze heeft helemaal geen tijd om alleen te zijn. Ik denk juist dat ze daar allemaal nieuwe vrienden gaat maken.”

“Ze zegt dat er geen leuke meiden in haar klas zitten.”

“Natuurlijk zijn die er wel! Het heeft gewoon tijd nodig.” Hij trekt me naar zich toe. “Je moet je niet zo’n zorgen maken, het komt heus allemaal op zijn pootjes terecht. We maken er gewoon een fijn avondje van, jij en ik. Als Titia naar bed is, dan...”

Zijn zoen is veelbelovend.

