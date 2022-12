Dagboek van Manon: “Mijn dochter heeft het kerstdiner gered”

Zondag

Om één grote eettafel te maken, hebben Wils en ik de tafel uit de keuken naast die in de woonkamer gezet. Daartegenaan staan de kampeerklaptafel en de tuintafel. Met een paar witte lakens eroverheen ziet het er toch als een geheel uit. Om de tafel in kerstsfeer te brengen, hebben we de etiketten van een paar groene wijnflessen geweekt en er takken met rode besjes ingezet. Verder staan overal lege babyvoedingpotjes met waxinelichtjes. “Is het niet een beetje armoedig?”, vraag ik aan Wils.

“Tuurlijk niet! Dit is juist duurzaam. Veel beter dan dat je allerlei plastic meuk in een troepwinkel koopt. En het ziet er net zo leuk uit.”

De afgelopen dagen heeft Wils me zo ontzettend goed geholpen. Of liever: zij heeft dit kerstdiner gered. We hebben samen gerechten uitgezocht, boodschappen gedaan en allerlei gerechten voorbereid die we bewaren in afsluitbare kratten in de tuin. Daarvoor is het nog steeds koud genoeg. Straks hoeven we ze alleen nog maar op te warmen en uit te serveren.

Op mijn slaapkamer trek ik mijn zwarte jurkje voor alle gelegenheden aan, dat er met glinsterende kerstkransoorbellen heel feestelijk uitziet. Boy komt met een handdoek om zijn heupen uit de douche. “Wat zie jij er mooi uit!” Hij kust me in mijn nek.

“Het wordt toch wel gezellig?”, vraag ik zenuwachtig. “Er komen zo veel mensen die elkaar niet kennen en ik heb tegen mijn familie niet gezegd dat er meer gasten komen. Had ik dat moeten doen? Misschien vinden ze het helemaal niet leuk. Vooral Bart kan moeilijk doen, zal ik hem voor de zekerheid nog appen?”

Hij pakt me bij mijn bovenarmen vast. “Ophouden nu. Het wordt vast hartstikke leuk. En het is kerst, dat is een avond waarop iedereen welkom hoort te zijn. Ik weet zeker dat niemand er problemen mee heeft.” Hij lacht schuin. “Ik doe toch ook niet moeilijk dat Joris erbij is.”

Wat is Boy toch een geweldige man. Ik sla mijn armen om hem heen tot ik merk dat hij kippenvel heeft. “Misschien kun je je maar beter aankleden.”

Een uurtje later druppelen de gasten binnen. Phoebe heeft weer haar kerstmuts opgezet en een rode jurkje aangetrokken waardoor ze eruitziet als een kerstelfje. Robbert stelt zijn medestudent en potentiële geliefde voor: een stevige jongen met een verlegen glimlach. Bart komt binnen met al zijn meiden en een boos huilende Kjelt. Mams is voor de gelegenheid naar de kapper geweest. Ze heeft een bos schitterende krullen laten zetten en Han heeft een kersttrui aangetrokken met een hert waarvan de neus oplicht. De pas gescheiden vriend van Boy geeft me zo’n stevige knuffel dat het bijna een beetje gênant is. Tot slot staan Joris en Myrthe op de stoep. Met een puppy. “Heb ik vlak voor kerst van Joris gekregen”, zegt ze met een gelukzalige glimlach. “Hij is nog zo klein dat we hem niet alleen thuis konden laten. Je vindt het toch geen probleem?”

“Tuurlijk niet”, antwoord ik. “Zet zijn mandje maar in de keuken naast die van Arie.”

Het is een schattig beestje met lummelpoten. De kinderen verdringen zich om hem te aaien. Daarna vliegen de uren elkaar voorbij: Wils en ik serveren kerstcocktails, rennen heen en weer met gerechten, ik klets met Engelien over baby’s, en met mams over kerst van vroeger, Boys vriend vertelt me een verdrietig verhaal over zijn vreemdgaande ex, Robbert en zijn nog-niet-geliefde wassen tussen de gangen af, Frank Sinatra en Ella Fitzgerald zingen op de achtergrond en Phoebe krijgt zo de slappe lach, dat ik vermoed dat ze te veel gedronken heeft. Als ik even aan tafel zit, kijk ik naar al die blije en lachende mensen om me heen en denk: wat een geweldig feest. Het is of Boy mijn gedachten raadt, want hij zegt: “Volgend jaar kerst vieren we het weer zo!”

