Dagboek van Manon: “Mijn hart breekt. O, Tom, wat heb ik je aangedaan…”

Dinsdag

Het is druk op de redactie, omdat veel collega’s vakantie hebben. Extra vervelend is dat de airco het niet goed doet, waardoor ik me de hele dag plakkerig voel. Tegen vijven loop ik naar de fietsenstalling. In de verte zie een auto staan die me bekend voorkomt. Waarvan ook alweer? Op dat moment gaat het raam omlaag. “Manon!” roept Tom. “Ik moet met je praten!”

Mijn hart begint te bonzen, ik loop snel door. Ik hoef Tom niet te spreken. Mijn laatste app was duidelijk genoeg en ik kan het niet maken ten opzichte van Boy. Als hij erachter komt, verliest hij alle vertrouwen in me. Ik pak mijn fiets en trap snel weg. Tom laat het er niet bij zitten. Hij komt naast me rijden en roept uit het raam: “Ik ben er kapot van, Manon. Wat wij hadden kun je toch niet afdoen met een lullig bericht? Laten we er in elk geval over praten.” Even trap ik stug door, tot ik bedenk dat dit een heel interessante roddel oplevert als een collega ons ziet, en dan ben ik nog verder van huis. Daarom roep ik dat ik naar het station fiets en we daar op de parkeerplaats kunnen praten.

Vijf minuten later zet ik daar mijn fiets tegen een paal. Ik kijk om me heen of iemand me ziet en stap dan bij hem in de auto. “Wat wilde je zeggen?” Ik klink veel bruusker dan ik me voel, mijn hart breekt als ik de wallen onder zijn ogen zie. O, Tom, wat heb ik je aangedaan...

Hij pakt mijn hand vast – die net zo klef voelt als de mijne – en kijkt me indringend aan. “Ik kan gewoon niet geloven dat je wat wij samen hadden, hebt beëindigd met een appje. Je wil niet weten hoeveel pijn het doet. Ik geloofde in ons, Manon. Ik was zo blij dat je na al die jaren van je liet horen. Ik had het gevoel dat het zo moest zijn, eindelijk waren jij en ik samen.”

Voorzichtig maak ik mijn hand los. “Tom, het kan gewoon niet. Ik heb een gezin, een kind met een andere man, een man van wie ik veel hou.”

“Je had toch ook gevoelens voor mij? Je was toch verliefd op mij? Is dat dan zomaar patsboem verdwenen?” Uit onmacht slaat hij op het stuur.

“Het spijt me.” Zwijgend zitten we naast elkaar, tot ik besef dat hij huilt. Ik leg mijn hand op zijn schouder. “Weet je, als ik niet met Boy was, was er misschien een toekomst voor ons, maar ik heb deze keuze gemaakt. Het gaat ook niet alleen om mij, maar ook om Titia en Willeke.” Ik haal diep adem. “En ik ga trouwen met Boy.”

“Trouwen?!” Hij spuugt het woord zo ongeveer uit. “Het ene moment ben je verliefd op mij en het volgende moment stap je met hem in het huwelijksbootje. Wie houd je voor de gek, Manon?”

Ik heb er genoeg van. “Nogmaals, het spijt me dat het zo is gelopen, maar het is niet anders. Het ga je goed, Tom.”

Ik stap uit de auto, pak mijn fiets en rijd zo snel als ik kan naar huis. Halverwege merk ik dat de tranen onder mijn zonnebril vandaan lopen. Zo kan ik niet thuiskomen. Daarom stop ik bij een café, waar ik in de wc mijn ogen met koud water bet. Met wat poeder op ziet hopelijk niemand - en vooral niet Boy - dat ik helemaal van de kaart ben.

Meer lezen van Manon? Dat kan hier!