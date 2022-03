Dagboek van Manon: “Mijn maag kromp even samen, alsof ik zelf liefdesverdriet had”

Dinsdag

Wils had zich enorm verheugd op het musicalrepetitieweekend, maar toen ik haar na afloop ophaalde, was ze niet erg enthousiast. “Het ging prima”, zei ze. Dat ik met een andere auto kwam, leek haar niet eens op te vallen. Ze staarde uit het raam. Ik stelde allerlei vragen, maar na eenlettergrepige antwoorden als: ja, nee, goed, leuk en moe, dacht ik: ik hoor het later wel.

Gisteren wilde ik boerenkool maken, en omdat ik weet dat dat Floris’ lievelingseten is, appte ik hem of hij kwam eten. Onmiddellijk appte hij terug: ‘Kun je dat niet beter aan haar vriendje vragen?’

‘Dat doe ik toch?’

‘Niet meer.’

Het is dus voorbij tussen Floris en Wils. Hoe lang heeft ze wel niet wat met hem gehad? In het begin moest ik aan hem wennen. Ik vond hem nogal een rechtse kakker, maar hij bleek een aardige jongen, die ontzettend lief was voor Wils. En wat kon hij smakelijk vertellen over hockeyfeesten, studentenuitspattingen, boten, barbecues en oesters. Allemaal voorbij. Mijn maag kromp even samen, alsof ik zelf liefdesverdriet had.

Toen Wils uit school kwam, zat ik ouderwets klaar met koekjes en thee. “Ik heb eigenlijk met Lotte afgesproken”, zei ze.

“Kom nou even zitten, ik heb niet voor niets zelf havermoutkoekjes gebakken.” Toen ze in haar mok hete thee zat te blazen, bestudeerde ik haar gezicht. Donkere wallen, doffe ogen, een grote puist op haar voorhoofd. Ik legde mijn hand op haar arm en zei: “Het is uit, hè, met Floris.”

“Ja.”

Dikke tranen. Mijn arme meisje, ik had zo met haar te doen dat ik zelf ook volschoot. Ik zette een doos tissues op tafel, we snoten allebei luidruchtig onze neuzen en toen vertelde ze dat Floris helemaal klaar met haar was. “Hij is woedend, omdat ik zo veel tijd aan Micha besteedde. En hij had gelijk, want toen hij het uitmaakte, was ik heel verdrietig, maar ik besefte ineens ook dat ik verliefd was op Micha. Dat had ik al die tijd weggestopt of zo.” Met rode ogen keek ze me aan. “Blijkbaar kan dat. Begrijp jij hoe dat werkt met gevoel?”

Ik wreef over haar rug. “O lieverd, dat kan zo ingewikkeld zijn. Ik heb ook weleens een gebroken hart gehad terwijl ik tegelijkertijd smoorverliefd was.”

“Nou, ik heb alleen maar liefdesverdriet, want Micha ziet me gewoon als een goede vriendin. Hij was me alleen even vergeten te vertellen dat hij allang met iemand anders is. Dat vertelde hij me afgelopen weekend pas.” Ze pakte weer een tissue en veegde haar tranen weg. “Wat moet ik nu?”

“Je hoeft even helemaal niks. Het is ook wel erg veel, een soort gebroken hart in het kwadraat.” Daar moest ze om lachen, en vervolgens weer huilen. Toen heb ik het bad voor haar laten vollopen met een flinke scheut anti-stress badolie. Nadat ze een uurtje had liggen dobberen, kwam ze in haar badjas beneden en hebben we samen naar Emily in Paris gekeken.

Woensdag

Mama heeft weer een baan, bij een lunchroom. Het klinkt als ontzettend leuk werk, en haar baas is ook heel schappelijk. Hij vond het prima als ze op woensdag en donderdag niet kwam omdat ze dan op Titia past. Maar dat is niet meer nodig. Inmiddels voel ik me zo goed dat ik volgende week naar de redactie ga en dan kan Titia weer naar de gastouder.

Eerst wil ik mams bedanken, ik vind het zo lief dat ze de afgelopen tijd wekelijks voor Titia heeft gezorgd. Ik koop een prachtige bos vrolijke voorjaarsbloeiers en daarmee fiets ik naar haar toe. Verrast pakt ze de bloemen aan. “Dat had je toch niet hoeven doen, lieverd! Het was een feest om voor Titia te zorgen.” Ik geef haar een dikke knuffel. “Ach mams, ik zou niet weten wat ik zonder je zou moeten.”

