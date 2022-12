Dagboek van Manon: “Misschien moeten we wat mensen afzeggen voor kerst”

Donderdag

Voor Boy kan het niet hard genoeg vriezen, want hij is gek op schaatsen. Zo blij als een kind ging hij vanochtend de deur uit om met een vriend een schaatstocht te maken. Hij stuurde me wondermooie foto’s van een witte wei met een snuivende pony voor een bloedrode lucht, van een eenzame schaatser over zwart ijs, en van hemzelf en zijn vriend met wolkjes uit hun mond. Ik denk vooral aan alle mensen die het koud hebben.

Op de redactie zit de kerstsfeer er al goed in. De kunstboom is weer opgetuigd, iemand heeft kransjes meegenomen en Phoebe heeft een rode kerstmuts opgezet, die haar heel sexy staat. We zijn druk met de kerstspecial: een serie verhalen over mensen voor wie het afgelopen jaar een omslag in hun leven was. Ik interviewde een vrouw die moeder werd van een drieling, een boer die stopte met zijn bedrijf dat al vijf generaties in de familie zat en een man die op zijn vijfenvijftigste leerde lezen. “Ik heb een boek gelezen!” Phoebe heeft mensen geïnterviewd bij de supermarkt over de kostencrisis. Ik lees het stuk kritisch door, terwijl ze me gespannen aankijkt. “En?”

“Hartstikke goed gedaan”, zeg ik. “Knap dat je in die korte stukjes zo veel emotie weet te leggen. Ik vond dit een heerlijke zin: ‘Dat we dit jaar minder te besteden hebben, maakt het niet minder kerst. Kerst gaat om bij elkaar zijn, niet om cadeaus of eten.’ Wat ga jij eigenlijk doen?”

Ze haalt haar schouders. “O, ik weet het nog niet. Mijn vader zit met zijn vriendin op Koh Samui. Misschien blijf ik thuis, veel vrienden moeten wel naar hun ouders. Ik heb bij een kringloopwinkel een heel lekker skipak gekocht, dus koud zal ik het niet hebben.”

Ze zegt het zo opgewekt, maar ik zie voor me hoe ze in haar eentje in haar tochtende kraakpand in haar skipak zit te rillen. “Je bent bij ons van harte welkom”, zeg ik. “Willeke vindt dat hartstikke leuk, en ik ook natuurlijk. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.”

Onzeker kijkt ze me aan. “Is dat niet een beetje gek, als ik tussen jouw familie zit?”

“Kom nou maar gewoon.”

“Tof.” En dan slaat ze haar armen om me heen.

Maandag

Kerstpaniek. Boy heeft voor het kerstdiner een vriend uitgenodigd wiens relatie net uit is. “Dat kan toch niet, dat die jongen met kerst alleen onder de boom zit”, had hij gezegd. Robbert neemt een studiegenoot mee. “Nee, ik heb geen relatie met hem”, zei hij over de telefoon. “Maar wat niet is kan nog komen, haha.” En Willeke heeft Joris en Myrthe gevraagd. “Ik dacht dat je het wel oké zou vinden”, zei ze. “Ik vind het in elk geval heel fijn dat papa erbij is, en ik weet zeker dat dat ook voor Robbert geldt.” Mams, Han en mijn broer en zijn gezin komen ook. Dat betekent dat we met z’n zeventienen zullen zijn. Waar moeten die allemaal zitten? Welke gerechten zet ik ze voor? Hoe lang van tevoren moet ik ze gaan klaarmaken? Hoe bewaar ik alles? We hebben geen extra koelkast of zo. Misschien kan Boy patat en kroketten voor iedereen halen. Paar potten appelmoes en flessen wijn erbij en het is feest. Of is de snackbar met kerst dicht? Wils stormt de keuken in. “Wat kijk je somber?” vraagt ze.

“Misschien moeten we wat mensen afzeggen voor kerst”, zeg ik. “Het wordt veel te druk.”

“Dat is toch juist hartstikke gezellig. Ik help je wel. Vorig jaar heb ik dat benefietdiner voor de vluchtelingen georganiseerd, het is echt niet zo ingewikkeld. Wat wil je gaan maken?”

Even later zitten we allebei in kookboeken te bladeren en begin ik er wat meer vertrouwen in te krijgen. Het komt vast goed. Hoop ik.

