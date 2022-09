Dagboek van Manon: “Op de achtergrond hoor ik Titia huilen, mijn hartslag schiet omhoog”

Woensdag

Wils wil best een avondje op Titia passen, maar wel voor geld. “Vijf euro per uur is echt een koopje! Een echte oppas vraagt minstens het dubbele.” Ik vind het eigenlijk idioot: straks ligt Titia in bed en zit Wils betaald huiswerk te maken, maar voor de lieve vrede ben ik er toch maar mee akkoord gegaan.

Tussen de buien door fietsen Boy en ik naar Eefje. Ze heeft ons te eten gevraagd om kennis te maken met haar nieuwe vriend Ron, die vorige maand bij haar is ingetrokken. We zetten de fietsen op slot en lopen de keuken in. “Wat enig dat jullie er zijn!” zegt Eefje. “Dit is dan Ron.” Een man met dunnend blond haar en opvallend volle lippen geeft me een stevige hand. “Leuk om eindelijk de beste vriendin van Eefje te ontmoeten.”

Hij schenkt wijn in en we kletsen wat over het weer, de gasprijzen en de kinderen. Ondertussen houd ik hem in de gaten. Is hij echt zo charmant, grappig en slim als Eefje zegt? Hij is in elk geval een man die over alles een stevige mening heeft, of het nu over Linda de Mol of de politiek gaat. “Daar zouden jullie eens over moeten schrijven”, zegt hij een paar keer tegen me. Op tafel komen heerlijke hapjes uit het Midden-Oosten.

“Ron en ik hebben samen de hele middag in de keuken gestaan”, zegt Eefje. “Niets gezelliger dan samen koken.” Hij schenkt nog een glas wijn in, ik voel mijn wangen gloeien, en krijg ontzettend de slappe lach als Boy over een cliënt vertelt, die steeds een nieuwe lichamelijke kwaal verzon om onder de training uit te komen. Ik heb het verhaal al minstens drie keer gehoord, maar blijf het hilarisch vinden. Dan gaat mijn telefoon. ‘Willeke’ zie ik op mijn scherm staan. “Wat is er, poppie?” Op de achtergrond hoor ik Titia huilen, mijn hartslag schiet omhoog.

“Jullie moeten naar huis komen, het gaat niet goed met Tiets. Ze werd huilend wakker. Ze hoest heel eng en ik krijg haar niet rustig. Ze schreeuwt gewoon, mam. Kom je?”

“We komen er nú aan.”

Snel leg ik uit wat er aan de hand is en nog geen twee minuten later fietsen Boy en ik door de regen naar huis. Gelukkig ben ik op mijn elektrische fiets, waardoor ik hem kan bijhouden. Zonder onze jassen uit te trekken rennen we de trap op. Daar staat een huilende Wils met in haar armen een brullende Titia. “Ze houdt niet meer op! En ze hoest zo hard.” Ik pak haar over en begin met haar rond te lopen.

“Ze ademt raar”, zegt Boy bezorgd. “Alsof ze geen lucht krijgt.”

“Kijk eens of ze koorts heeft?”

Hij zoekt de thermometer, en steekt die in haar oor. “Geen koorts.”

“Moeten we een ambulance bellen?” vraagt Wils.

“Ik denk dat het pseudokroep is, dat heb jij vroeger ook eens gehad. Stoom kan helpen.”

Even later zit ik met Titia op schoot op de badrand naast de warme douche en zing ik zacht een kalmerend liedje in haar oor. Bezorgd kijken Boy en Wils toe. Na ruim een kwartier voel ik dat mijn meisje zich begint te ontspannen. “Ik denk dat ze het ergste heeft gehad”, zeg ik. “Waarschijnlijk kan ze nu wel weer slapen.”

“Ze gaat niet naar haar eigen bed, hoor”, zegt Boy. “Straks is er wat en horen we haar niet. Ik zet het kampeerbedje wel naast ons bed.”

Ik geef Titia nog wat te drinken en stop haar daarna in. Tegen de tijd dat Boy en ik liggen, is het na tweeën. Hij trekt me naar zich toe. “Dit was de ergste nacht van mijn leven. Ik dacht dat ze doodging.” Als ik hem kus, voel ik dat hij betraande wangen heeft.

