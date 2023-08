Dagboek van Manon: “Robbert sjort en trekt, maar de rits van de jurk gaat niet dicht”

Woensdag

Mijn to do-lijst is zo lang als mijn arm, en ik kan er nog bedroevend weinig van afvinken. Knettergek was ik toen ik voorstelde snel te trouwen. Andere bruiden zijn maanden, zo niet jaren bezig met het vinden van een locatie, jurk, catering, fotograaf en wat al niet meer.

Tot nu toe is het alleen gelukt een mooie locatie te vinden. Nou ja, vinden… Joris bood aan dat we in de boomgaard van de zorgboerderij kunnen trouwen. Ik wees het eerst af, omdat ik dacht dat Boy het niet leuk zou vinden om het jawoord te geven op het terrein van mijn ex, maar het maakt hem niet uit. Hij vindt sowieso dat ik me veel te druk maak. “Lieverd, in het ergste geval vragen we de gasten of ze zelf wat te eten willen meenemen, dan wordt het een soort DIY-bruiloftsdiner.” Toen hij mijn verschrikte blik zag, begon hij hard te lachen. “Natuurlijk niet, maar als we echt niemand kunnen vinden, kan ik altijd nog mijn moeder en haar vriendinnen vragen, die kunnen geweldig creools koken.”

Die optie heb ik met potlood opgeschreven, omdat ik het niet leuk vind als Philomena voor onze trouwerij aan de slag moet. Ze past ook al tien dagen op als Boy en ik op huwelijksreis zijn, het wordt dan wel erg veel.

Na een ochtend bellen met cateraars en heel vaak ‘nee’ en krankzinnige bedragen te hebben gehoord, stap ik in de trein naar Amsterdam. Robbert gaat me helpen met het kopen van de jurk. Hij beweert diep in zijn hart modestylist te zijn en gaat ervoor zorgen dat ik op mijn huwelijksdag zal stralen als een prinses.

Voor het station zie ik mijn zoon meteen in de menigte, dankzij zijn roze pet met Barbie-embleem en wit Madonna-shirt. Hij omhelst me alsof we elkaar in geen maanden hebben gezien. We nemen de tram naar de PC Hooftstraat, waar allerlei verbouwingen gaande blijken te zijn. Voor een aantal zaken staan toeristen in de rij.

Robbert loodst me een winkel in waar ze zijn lievelingsmerk verkopen. “Als ik een vrouw was, kocht ik de zaak leeg.” Er hangt verrassend weinig kleding en de verkoopster bekijkt ons met een verveelde blik. Nadat hij heeft uitgelegd wat we zoeken, laat ze me kirrend wat jurken zien. Ik vind ze raar. Of de schouderpartij is enorm, of er zitten gaten op vreemde, onflatteuze plaatsen. “Pas in elk geval deze beauty”, zegt Robbert, en wijst op een jurk met een lieflijk bloemenpatroon en van die gekke schouders. Maar één blik op het prijskaartje en ik hoef al niet meer. “Oké”, zegt hij opgewekt. “Het wordt dus vintage.”

Een halfuur later staan we in een boetiekje met tweedehands feestkleding. Mijn oog valt meteen op een simpele soepelvallende witte jurk met kanten margrietjes. “Funky seventies vibe”, knikt hij goedkeurend. Ik trek ’m aan, maar krijg de rits op mijn rug met geen mogelijkheid dicht. “Robbert, help eens!”

Hij komt meteen en sjort en trekt, maar het gaat niet. En nu nog een paar kilo afvallen, lukt me echt niet. Teleurgesteld hang ik de jurk weer in het rek. “Was het niets?” vraagt de verkoopster. “Ik vind ’m juist geweldig!” Als ik vertel van de rits, zegt ze: “Maar meid, dat is toch geen probleem? Ik leg die jurk gewoon wat voor je uit.” Ik trek de jurk weer aan en ga midden in de winkel staan zodat ze hem kan afspelden. “Over een week kun je ’m ophalen”, zegt ze, en daarmee maakt ze me zo blij dat ik haar een knuffel geef.

Nu alleen de catering nog, dan heb ik de belangrijkste punten voor onze trouwerij afgevinkt. Yes!

