Dagboek van Manon: “Tom is een fantastische minnaar, en vooral bezig met mijn genot”

Manon en Tom zijn een weekendje weg, als Boy er maar niet achterkomt...

Zaterdag

De goudkleurige sproeten zitten niet alleen op Toms wangen, maar ook op zijn armen en rug. En hij is niet alleen op zijn hoofd roodharig… Onze lichamen zijn plakkerig van het zweet en ik maak me voorzichtig los uit zijn omarming. “Je wil niet weten hoe vaak ik hierover heb gefantaseerd”, zegt hij. “Ik dacht wel dat het geweldig zou zijn, maar zó geweldig.” Ik veeg een vochtige haarlok uit zijn gezicht en volg met mijn wijsvinger de lijnen van zijn mond. Lachend probeert hij erin te happen. Wat is hij een fantastische minnaar, zo attent en vooral bezig met mijn genot. Ik kus zijn sproetige borst en vraag: “Heeft iemand ze al eens proberen te tellen? Ik vind het prachtig, het is net of je onder de goudspetters zit.”

Dat vindt hij grappig, en zijn lach klinkt zo vrolijk dat ik met hem meedoe. Dan trekt hij me weer tegen zich aan. Hij draait een haarlok van mij om zijn vinger en vraagt: “Hoe gaan we nu verder, Manon?”

“Niet over praten nu. Laten we er gewoon van genieten dat we samenzijn.” Nadat we nog een keer de liefde hebben bedreven, begint mijn maag te rommelen. Hij legt zijn oor op mijn buik en zegt: “Waar heb je trek in? Kip? Volgens mij eet ze geen vlees. Salade ook goed? Of wil je liever iets exotisch?” Daar moet ik ontzettend om lachen. En inderdaad, ik heb behoorlijk honger gekregen van alle inspanning. We stappen samen onder de douche en hij wast me voorzichtig, alsof ik een klein kind ben. Daarna dept hij me met een handdoek droog. Dat is een beetje gek, maar als ik naar zijn lieve aandachtige gezicht kijk, gieren de vlinders door mijn buik. Tegen de tijd dat we ons hebben aangekleed is het al half negen.

Hand in hand lopen we door het dorp waar hij de hotelkamer heeft geboekt. Het eerste restaurant zit vol, een ander zegt dat de keuken al is gesloten. Uiteindelijk komen we terecht bij een Chinees met stoffige nep-orchideeën in het raam. We zijn de enige gasten. Een serveerster geeft ons plakkerige kaarten aan en een briefje met nummers erop. Vermoeid zegt ze: “Daarop staat welke gerechten we niet hebben.” Terwijl ik de menukaart lees, denk ik aan voedselvergiftiging. Straks krijgen we nog ruzie over wie het eerst naar de wc mag. Een doodsmak voor de romantiek. Blijkbaar heeft Tom mijn gedachten gelezen, want hij zegt: “Laten we weggaan, ze hebben hier echt niets waarvan ik trek krijg. Volgens mij zat er in de winkelstraat een snackbar.” Giechelend lopen we het restaurant uit, terwijl we worden nagekeken door de stoïcijnse serveerster.

De snackbar is gelukkig open, en we bestellen twee patat met, een vegetarisch broodje kroket voor mij, een hamburger voor hem en twee blikjes cola. Aan een formicatafel met beduimelde roddelbladen wachten we tot de bestelling klaar is. Tom reikt over tafel om mijn hand te pakken en drukt er een kus op. “Zelfs in dit tl-licht ben je prachtig, Manon.” Mijn hart maakt weer een huppel. De eigenaar heeft blijkbaar ook door dat dit niet zomaar een etentje is, want als we klaar zijn met eten, brengt hij twee bakjes softijs met spikkels en een parapluutje erop. “Van het huis”, zegt hij met een brede glimlach. Even later lopen we gearmd terug naar het hotel, en onder elke boom die we onderweg tegenkomen, blijven we staan om te zoenen.

Zondag

Het is een heerlijke avond, maar er zit niemand in de tuin, behalve Arie. Misschien zit Boy tv te kijken. Ik tref hem aan de keukentafel, met zijn armen over elkaar. Hij kijkt me woedend aan. “Waar ben je geweest, Manon? En lieg niet tegen me!”

