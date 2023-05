Dagboek van Manon: “Tom wil een nacht samen weg. Ik weet niet wat ik wil…”

Zaterdag

Stralend zit mams aan de ontbijttafel van de grote boerderij. “Lekker geslapen?” vraagt ze, terwijl ze me een mand warme broodjes voorhoudt.

“Heerlijk”, lieg ik. Titia lag bij Boy en mij op de kamer en maakte ons rond twee uur wakker, daarna heb ik tot het licht werd liggen piekeren over Tom. Hij baalt ervan dat we elkaar een week niet hebben gezien en nu wil hij samen een nacht weg. “Dat gevrij in een steeg kan toch eigenlijk niet”, appte hij. “We zijn toch geen pubers meer?” Ik heb nog niet geantwoord, omdat ik niet weet wat ik wil. Ik mis hem ook, heel erg zelfs, maar ik weet dat wij elkaar niet meer mogen zien, omdat ik voor mijn gezin moet kiezen. Aan de andere kant denk ik: misschien is het juist goed om een nacht samen te zijn, dan kunnen we de seksuele spanning voorgoed bezweren. Terwijl ik de voors en tegens voor de zoveelste keer doorneem, eet ik met lange tanden een croissant met aardbeienjam. Mams ziet het en kijkt me bezorgd naar me. “Gaat het wel, lieverd?”

“Prima, hoor.” Snel zet ik mijn blije gezicht weer op.

Maar ’s middags, als we op de kinderboerderij zijn, begint ze er weer over. Tegen die tijd ben ik zo moe van Titia’s gejengel, de boze blikken van Willeke, het slaapgebrek en de lange wandeling die we ’s ochtends hebben gemaakt, dat ik begin te huilen. Ze slaat haar armen om me heen en aait over mijn rug. Tot Titia aan mijn broek trekt. “Mam driet?” vraagt ze met haar lieve stemmetje.

Ik til haar op. “Mama’s zijn ook weleens verdrietig.” Dan pak ik haar onder de oksels en draai haar in de rondte tot ze gilt van het lachen.

Zondag

Rond een uur of vijf nemen Engelien en ik nemen een wijntje en storten ons op de voorbereidingen van het avondeten. Spaghetti met twee sauzen: eentje vega en een met vlees. Terwijl we groente staan te snijden, praten we over haar nieuwe baan. Engelien doet nu iets op beleidsniveau voor een gezondheidsorganisatie, en haar grootste probleem is het personeelstekort. Ze is bang dat de organisatie over een paar jaar gierend vastloopt. Vervolgens hebben we het over salarissen en politiek, en dan begint ze over Wils. “Wat is ze stilletjes, het lijkt wel of ze niet zo lekker in haar vel zit. Heeft ze problemen op school?”

“Ik denk dat het wel goed gaat, anders had ik het gehoord.”

Ik hoor zelf ook dat ik als een waardeloze moeder klink, en daarom vertel ik dat ze liefdesverdriet heeft. “Ze dacht dat de vader van haar oppaskindje een oogje op haar had. Toen heeft ze die man een brief gestuurd met de vraag of hij met haar verder wil als ze volwassen is.”

Engelien kijkt me met grote ogen aan. “Ach, die arme meid. Ik weet nog dat ik ooit stapelgek was op mijn leraar Frans. Ik droomde ervan dat hij me alle mooie plekjes van Parijs zou laten zien. Achteraf bleek trouwens dat hij een relatie had met een meisje uit vwo-6. Het was best een foute vent.”

Ik knik. “Dat denk ik ook van die Willem. Ze is niet dom en waarschijnlijk vond hij het heerlijk om zo veel aandacht te krijgen van een knap jong meisje. Op die leeftijd hangen ze nog aan je lippen!”

“Dat doen wij echt niet meer!” lacht ze. “Aan de andere kant halen die pubermeiden zich van alles in hun hoofd.”

Ergens valt een glas op de grond. Als we een opkijken zien we Wils woedend naar ons kijken. “Mam! Waarom praat je over mij met Engelien? Ik haat je!”

