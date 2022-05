Dinsdag

Aan de buitenkant zag het huis van Nelson eruit als een gewoon Amsterdams grachtenpand, vanbinnen was het een explosie van kunst en kleur. Willeke en ik sliepen in de logeerkamer op de bovenste verdieping. “De badkamer is aan het einde van de gang”, zei Nelson. “Kijk maar in de kastjes, daar vind je ook nieuwe tandenborstels, flos, crème, gewoon pakken wat je nodig hebt.”

Toen hij naar beneden liep, lieten Wils en ik ons op het bed vallen. “Bizar dit”, zei ze. Ik begreep precies wat ze bedoelde. Overal om ons heen hingen schilderijen van mannen die verleidelijk glimlachen, mannen die elkaar kussen, mannen die seks met elkaar hebben. Of we in een homosensuele fantasie waren beland. Wils begon te lachen. “Niet doen”, zei ik. “Straks hoort hij ons nog.” Toen duwde ze een kussen op haar hoofd om het geluid te dempen, en daar kreeg ik weer verschrikkelijk de slappe lach van.

Later lagen we fris gedoucht en ingesmeerd met heerlijke crèmes te kletsen in het gigantische bed. “Nelson is echt superlief”, zei ze. “Zo aardig dat hij ons mee uit eten nam en dat we hier mogen logeren. Veel beter dan bij Robbert op een matrasje op de grond.”

“Zeker. Robbert ging gelukkig wel naar zijn eigen huis.”

Met een ruk kwam ze overeind. “En stel dat hij wel bij Nelson bleef slapen, zou dat dan zo erg zijn? Kijk naar jezelf en Boy. Jij bent toch ook veel ouder dan hij?”

Ja maar, Robbert is nog zo bleu, wilde ik antwoorden. Toen besefte ik dat hij dat waarschijnlijk niet meer is. Hij is volwassen en moet zijn eigen beslissingen en fouten maken, daar heb ik niets over te zeggen. Daar werd ik wat mistroostig van, maar ik voelde me pas echt ellendig toen mijn gedachten afdwaalden naar Boy. Was hij werkelijk op stap met oude vrienden of had hij een date met Shannon? Was ik paranoïde of had ik juist een prima intuïtie? Al snel sliep Wils als een roos. Wat ben ik voor moeder dat ik toestond dat ze zo veel wijn mocht drinken? Zelf lag ik nog uren te woelen, luisterend naar de zuchten van het oude huis.

Donderdag

Op de redactie werk ik aan een interview met een boer die plotseling zijn natuurvergunning kwijtraakte, als ik word gebeld. Dat is natuurlijk de woordvoerder van Provinciale Staten. Ik doe mijn oortjes in en ga klaarzitten om zijn verhaal op te tikken. “Met meneer De Wild.”

“Wat fijn dat u terugbelt”, zeg ik. “Ik heb nog een aantal vragen. Wat gebeurt er met deze boer als hij geen natuurvergunning meer kan krijgen?”

“Nou, u spreekt met de mentor van Willeke. Ik had gehoopt dat u naar de ouderavond zou komen om haar schoolprestaties te bespreken. U weet toch dat ze waarschijnlijk blijft zitten?”

“Blijft ze zitten? Ik wist niet dat ze er zo slecht voor stond. Maar ik heb niets gehoord over een ouderavond? Ik weet nergens van.”

“Dat is vreemd, ik heb een mail van u gehad waarin u schrijft dat u het te druk hebt met uw werk en de baby om naar school te komen.”

Even krijg ik geen lucht meer.

“Die mail heeft Willeke geschreven, vrees ik. Ik heb zeker tijd om over haar te komen praten. Zeg maar wanneer het u uitkomt.”

We spreken af voor volgende week en zeggen gedag. Ik staar voor me uit.

“Gaat het?” vraagt Carien.

Het liefst schreeuw ik haar toe dat het helemaal niet gaat, omdat iedereen die ik liefheb tegen me liegt en me bedriegt. Maar ik glimlach, zeg “Prima” en laat in de wc een poos ijskoud water over mijn polsen stromen. Daarna pak ik mijn telefoon en leg de woordvoerder van Provinciale Staten zo het vuur aan de schenen, dat hij begint te stotteren.

