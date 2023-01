Dagboek van Manon: “Waarom zet Wils zoiets over een leraar in haar schoolkrant?”

Woensdag

De hele dag zo gezellig met Titia gekeuteld. We hebben een boodschapje gedaan, een rondje met Arie gelopen, en ze heeft veel met haar pop gespeeld. Celeste is een babypop met een zwarte huid, die ze met kerst van oma Philomena heeft gekregen. Tiets voert Celeste onzichtbare hapjes, doet haar poppenluiers om en zingt toonloze liedjes voor haar. Soms is Celeste stout en dan moet ze op de gang. Tiets is de perfecte minimoeder, en totaal anders dan Willeke destijds. Die had niets met poppen en speelde liever met auto’s.

Tegen een uur of vijf mag Titia televisie kijken, en begin ik aan het avondeten: gegrilde groenten met geitenkaas, rozijnen en couscous. Ik hak een pompoen in stukken als Willeke binnenkomt. Tot mijn verbazing vliegt ze meteen in mijn armen. Ik kan nog net op tijd mijn mes wegleggen. “Wat is er gebeurd, poppie?”

“Zo erg.” Ze huilt alsof haar grote liefde haar heeft bedrogen. Maar ze heeft op dit moment toch geen vriendje? Als het snikken wat minder wordt, begeleid ik haar naar een keukenstoel en scheur een groot stuk keukenpapier voor haar af. Toeterend snuit ze haar neus. “Je moet beloven dat je niet boos wordt.” Dat doe ik met een raar piepende stem, omdat paniek mijn keel dichtknijpt. Wat is er in vredesnaam aan de hand? Stukje bij beetje vertelt ze me een verhaal waar mijn haren recht van overeind gaan staan. In de schoolkrant had een meisje over een gymleraar geschreven dat hij naar billen van leerlingen zou kijken. Wils, de hoofdredacteur, vond dat een leuk grapje, maar het bracht een kettingreactie op gang. Allerlei meiden beweerden ineens dat ze last hadden van de opdringerige blikken van die leraar. En toen zei een meisje dat hij aan haar had gezeten. In het materiaalhok na de les zou hij hebben geprobeerd seks met haar te hebben. Het meisje zei dat ze kon wegkomen omdat ze hem een knietje had gegeven. De rector stelde daarop een onderzoek in, en heeft de leraar geschorst. Geruchten gaan dat zijn vrouw met hun twee kleine kinderen afgelopen weekend bij hem is weggegaan. “Het was een grapje, mam,” huilt Wils, “meer niet. Het is een vieze vent, maar dit gaat veel te ver.”

“Maar misschien is het wel waar wat dat meisje zegt, over wat er is gebeurd in het materiaalhok?’

Ze haalt haar schouders op. “Alicia verzint van alles om aandacht te krijgen. Vorig jaar zei ze dat ze een vriend had in Amsterdam. Tot we erachter kwamen dat ze gewoon bij haar vader logeerde, als ze zei dat ze bij hem in Amsterdam was.”

“Maar kun je dat niet aan de rector vertellen?”

“Wat moet ik dan zeggen: dat ik denk dat Alicia liegt? O, ik vind het zó erg. Als ik wist dat dit allemaal zou gebeuren, had ik het nooit geplaatst.”

“Daar heeft die leraar nu niks aan.” Ik klink bits, maar ik ben ook kwaad. Hoe kan Wils zomaar kwalijke dingen over leraren in haar schoolkrant zetten? Heeft ze dan nooit geluisterd als ik over mijn werk vertelde, over het belang van hoor en wederhoor? En nu is die arme man door een paar hysterische tienermeiden op non-actief gezet en misschien zijn baan kwijt. Om het nog maar niet over zijn huwelijk te hebben.

“Ik vind dit heel erg”, zeg ik. “Héél erg. Ik moet hierover nadenken.” Ik pak mijn mes weer en ga de pompoen ermee te lijf, terwijl de gedachten door mijn hoofd razen. Hoe heeft Wil zo stom kunnen zijn? Kan ik iets doen om dit op te lossen? Moet ik met de rector gaan praten? Of met de moeder van die Alicia?

