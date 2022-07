Dinsdag

Het Creative Soul Challenge Weekend heeft ons allemaal goed gedaan. Mijn moeder heeft heerlijk gezwommen, Wils raakte bevriend met een ouder meisje en ik ben echt tot rust gekomen. Geen razende gedachten in een overvol hoofd, maar puur genieten van de natuur en de stilte. Toen we thuiskwamen, was Boy er nog niet. Hij had Titia het weekend naar zijn moeder gebracht, zodat hij met twee vrienden kon gaan stappen in Amsterdam. Wils en ik zaten gedoucht en in badjassen tv te kijken toen hij met Titia op de arm binnenliep. “Mama!” riep ze. Verbaasd keek ik naar haar haar: het zat vol vlechtjes met kralen. Absoluut schattig, maar ik dacht wel: hoe lang heeft ze moeten stilzitten? En krijg ik ze er ooit nog uit?

“Tiets vindt haar vlechtjes prachtig”, zei Boy. “Mijn zussen hebben ze erin gezet. En oma heeft haar weer verschrikkelijk verwend, ze beweert dat Titia nu ook okra en roti lust.”

“Okra?” herhaalde ik verbaasd.

“Is best lekker”, zei Wils. “Myrthe heeft het ook in de tuin staan.”

“Heb je het leuk gehad?” vroeg ik.

“O, man, ik heb zo gelachen”, zei Boy. “Eerst gingen Enrico, Jesse en ik naar een kroeg op de Noordermarkt en daarna zijn we in een club beland. Enrico heeft moves, joh.” Hij deed ze voor, en dat zag er zo raar uit dat Willeke en ik in lachen uitbarstten. Hij vervolgde: “En een succes dat hij ermee had! Een chickie ging met hem mee dansen, ze hadden de grootste lol! Die twee hebben nog een heel gezellige nacht gehad.”

Ik wierp een blik op Wils, maar die deed of het de normaalste zaak van de wereld is. “En waar ben jij toen naartoe gegaan?” vroeg ik.

“Jesse en ik zijn nog een poos in die club blijven hangen en daarna naar de auto gegaan. Het was niet meer verantwoord om te rijden, dus hebben we in de auto geslapen. Raampjes open, omdat Jesse zo misselijk was. Hij heeft twee keer overgegeven.” Weer keek ik naar Willeke, maar ze gaf geen kik.

“En jij dan?”

“Je weet toch dat drank niet zo mijn ding is. Tegen een uur of acht kon ik wel weer gaan rijden. Ik heb Jesse thuis afgezet en ben toen lekker in mijn bedje bij mama gekropen. Ik ben pas een paar uur op.” Hij keek zo gelukkig dat ik dacht: eigenlijk moet hij veel vaker gaan stappen met zijn vrienden om even te ontsnappen uit het strakke gezinsstramien.

Donderdag

Ineens had ik een geweldige ingeving: als we nu eens in de buurt van Nice op vakantie gaan? Een prachtige plek en Robbert zit daar ook, zodat we met elkaar kunnen afspreken. Boy vond het een prima idee. Wils wil graag mee als ze Lotte mag meenemen. En dus ben ik nu al de hele avond op zoek naar een stacaravan in de buurt van Nice, op een leuke camping, met een zwembad voor de meiden, en een trekkersveldje waar zij hun tent kunnen opzetten. Ik dacht dat het niet zo lastig zou zijn, omdat we aan het eind van de zomervakantie gaan, maar alles zit bomvol. Ik had natuurlijk al in mei moeten boeken, of nog beter, januari. Boy komt naast me zitten en kijkt mee op mijn scherm. “Het gaat gewoon niet lukken”, zeg ik. “Alles is complet.”

“Natuurlijk niet. Mensen worden ziek, gaan scheiden of hun plannen veranderen om een andere reden. Stuur me een lijstje van een stuk of vijf campings waar je graag naartoe wilt, dan ga ik ze morgen bellen. Het komt goed, Manon.”

Ook al betwijfel ik dat, het zoeken wordt er een stuk leuker van. Ik kies een camping uit die tussen de bergen ligt, met chalets met ruime tuinen, twee campings pieds à l’eau, wat ‘aan zee’ betekent, en eentje die iets meer landinwaarts ligt, met een droomzwembad. En nu maar hopen dat Boy gelijk heeft.

Meer lezen van Manon? Dat kan hier!