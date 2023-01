Dagboek van Manon: “We zoenen eerst liefdevol, dan hartstochtelijk, en dan gaan we naar boven...”

Dinsdag

Philomena organiseerde Tweede Kerstdag een brunch, en daarom moesten we er vroeg uit. Met een kater stapte ik in de auto, maar mijn humeur knapte enorm op van Titia, die in haar kinderzitje nogal toonloos O denneboom zong en eruitzag als een engel in haar roze jasje. Precies om elf uur belden we aan. Boys zus Laetitia deed open in een glitterjurk. Het decolleté was zo diep, dat haar borsten er bijna uit rolden toen ze zich over Titia boog. “Wat heeft mijn favoriete nichtje nou op haar hoofd?”

“Bril!” riep Titia blij, en stak haar armpjes omhoog, zodat Laetitia haar kon optillen. Ook de rest van Boys familie was in glitters, fluweel en strikjes. Daar stak ik in mijn nette zwarte broek met zwarte truitje nogal kaal bij af. Ik kreeg een glas champagne in mijn handen geduwd waardoor de mist in mijn hoofd verdween, en toen klapte Philomena in haar handen dat het buffet was geopend. Weer ontzettend veel heerlijke gerechten. Terwijl ik mijn bord vol schepte, beloofde ik mezelf de hele maand januari alleen te leven op komkommer, hüttenkäse en volkorenbrood.

Boys zus Shanti is zwanger van haar eerste en we kletsten een poos over baby’s en werk. Ook kwamen de huizenprijzen weer voorbij en natuurlijk de kostencrisis. Vervolgens stond ik een tijdje met een oom te praten, die iets met aandelen doet. “Nergens brengt een vierkante kilometer landbouwgrond zo veel op als hier”, zei hij. “En nu moeten de boeren stoppen? Belachelijk!”

“Maar vogels en insecten leggen het loodje, er willen alleen nog maar bramen en brandnetels groeien, er is stankoverlast en we kunnen de stront niet meer kwijt. En denk eens aan het dierenleed: het is schandalig hoe we met varkens, kippen en koeien omgaan”, wierp ik tegen.

“Jij staat hier toch ook kip te eten”, snoof hij. “Ik vind dat zo hypocriet: zo’n grote mond, maar er zelf iets aan doen, ho maar.”

Geërgerd schudde ik mijn hoofd. “Dus omdat ik één keer kip eet, help ik het klimaat om zeep. Dat vind ik zulk zwart-wit denken. Het gaat toch juist om alle kleine beetjes...”

“We hadden het toch helemaal niet over het klimaat?” zei hij op hoge toon. Vervolgens ging de man van Shanti zich ermee bemoeien, ik antwoordde op veel te schrille toon, de oom zwaaide met zijn vork voor mijn ogen...

Plotseling donderde Philomena’s stem door de ruimte. “En nú is het genoeg geweest! Stil jullie! We zijn hier bij elkaar om het gezellig te hebben, discussiëren doe je maar ergens anders.” Ik schaamde me kapot. Alsof ik een brugklasser was die een standje kreeg van de rector. Gelukkig gaf Boy me een vette knipoog. God, wat hou ik toch van die man.

Zaterdag

Willeke is naar een feest, Robbert is terug naar Amsterdam, Titia ligt in haar bedje, en dus hebben Boy en ik eindelijk een avond met ons tweetjes. Gezellig onder een dekentje op de bank kijken we naar een slappe film en een oudejaarsconference. Koken doen we niet, want er zijn meer dan genoeg toastjes, kaasjes en salades. Om twaalf uur toasten we met een glas prosecco op 2023. “Wat hoop je voor het nieuwe jaar?” vraagt hij.

“Moeiteloos vijf kilo eraf”, grap ik.

Hij pakt mijn hand vast. “Ik hoop vooral dat het met ons, Titia en de kinderen goed blijft gaan. Dat we allemaal gezond blijven en een jaar vol lol krijgen.”

“Dat hoop ik natuurlijk ook! Happy new year, schat!” We zoenen elkaar eerst liefdevol, dan hartstochtelijk, en dan gaan we naar boven... Beter kan dit jaar niet beginnen.

