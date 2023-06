Dagboek van Manon: “‘Willeke zag je vozen in een steegje. Ik walg van je’, zegt Boy”

Dinsdag

Boy is zo ongelooflijk kwaad op me. Ik heb hem geprobeerd uit te leggen dat ik van hém hou, en Tom een misstap was, een bevlieging, een gekte, maar hij geloofde me niet. Met vlakke hand sloeg hij op keukentafel en hij zei met vlammende ogen: “Waarom zou ik dat geloven? En hoezo een bevlieging? Het is al tijden aan de gang. Willeke zag je weken geleden al met die gast vozen, in een steeg, als een zestienjarige! En dan liegen tegen mij dat je een weekend weg bent met Eefje?! Denk je dat ik achterlijk ben? Eén telefoontje was genoeg om de waarheid te achterhalen. Ik walg van je.” Toen pakte hij mijn mobiel af, vroeg naar mijn toegangscode en zocht de appjes van Tom op. Vluchtig las hij onze berichtjes, terwijl zijn blik steeds donkerder werd. Daarna stuur hij een app naar Tom waar de honden geen brood van lusten. Dat hij hem zou weten te vinden als hij ooit nog contact met mij zou opnemen. ‘En ik geef les in boksen, als je begrijpt wat ik bedoel’. Daarna gooide hij de telefoon in mijn schoot en eiste dat ik alle berichten van Tom verwijderde, en ook zijn contactgegevens. Hij controleerde vervolgens of ik dat had gedaan, en kondigde toen aan dat hij in de logeerkamer ging slapen. “Morgen ga ik met Titia naar mijn moeder, want denk maar niet dat ik haar bij jou laat.”

Die nacht heb ik liggen piekeren tot ik de vogels hoorde fluiten. Wat moest ik doen? Wat voel ik echt voor Tom? Kan het nog goed komen met Boy? Zal Wils me ooit kunnen vergeven? Ze reageerde niet op mijn appjes, volgens Boy is ze naar Robbert gevlucht.

Rond een uur of acht werd ik wakker door een huilende Titia. Boy zette haar bij me in bed en begon T-shirts, ondergoed en trainingspakken in een tas te proppen. Hij sloeg kastdeuren dicht en ramde met lades, terwijl ik onze dochter probeerde te kalmeren. “Doe nou even rustig”, zei ik, “We kunnen er toch over praten?” Maar hij deed of hij me niet verstond. Toen zijn tas was gepakt, nam hij Titia over en stommelde de trap af. Snel trok ik mijn kimono aan en rende achter hem aan, roepend dat hij me niet alleen moest laten. Maar hij trok de voordeur voor mijn neus dicht en even later hoorde ik hem wegrijden, met slippende banden. In de gang stortte ik in. Met mijn armen om mijn knieën heb ik gehuild tot mijn ogen pijn deden. Daarna ben ik maar in bed gaan liggen, luisterend naar mijn bonkende hart. Ik was zo in paniek. Tot Arie blafte dat ze naar buiten moest, en dat ben ik maar gaan doen, met een grote zonnebril op, zodat niemand mijn roodomrande ogen zou zien.

Donderdag

Ik heb Lesley, mijn baas, gebeld om uit te leggen waarom ik al een paar dagen niet op de redactie ben geweest. Gelukkig reageerde ze heel begripvol, toen ik vertelde dat ik in een relatiecrisis zit. “Neem de tijd, Manon. Je doet gewoon wat je kunt, en geen probleem als je thuis wilt werken.” Ik vind het moeilijk om me te concentreren op een stuk over de plaatselijke verkeersproblematiek nu mijn hart in duizend stukken ligt. Ik mis Boy, ik mis Titia en ik mis Wils. Boy stuur ik elke dag een paar berichtjes waarin ik zeg dat ik van hem hou, maar ik zie dat hij ze niet eens opent. Wils appte één keer terug: ‘Ik woon voorlopig bij papa. Wil je me ajb niet meer appen?’ Wat moet ik doen? Komt het ooit nog goed?

