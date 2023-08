Dagboek van Manon: “Willekes borsten floepen bijna uit haar jurk”

Donderdag

Titia zit met tranen in haar ogen in de kinderwagen. Eigenlijk wil ze lopen, maar dat kan niet, want dan komen we nergens. Mijn dochters hebben allebei een jurk nodig voor de bruiloft en daarom zijn we in deze ontzettend drukke winkelstraat terechtgekomen. Gelukkig is het nog overal uitverkoop, want zo’n bruiloft is verbijsterend duur. We gaan een winkel in van een grote keten, en ik loop meteen tegen een schattig exemplaar aan, met veel kant en tule. Titia begint te stralen als ik haar de jurk voorhoud. Als ze ’m aanheeft, ziet ze eruit als een sprookjesprinses. “Is dat niet eigenlijk een verkleedjurk?” vraagt Wils aarzelend.

“Misschien wel”, zeg ik, “maar op onze bruiloft mag Titia er best uitzien of ze een rol heeft in een sprookje. Kom, dan gaan we nu voor jou kijken.”

Het blijkt een stuk lastiger om iets voor Willeke te vinden. Als een jurkje haar al bevalt, is het meestal zo kort dat je bijna haar slip kunt zien. We zijn al bijna twee uur aan het winkelen als ze in een boetiek een blauw jurkje gaat passen dat zo op het eerste gezicht alleen navel en kruis lijkt te bedekken. Vermoeid wacht ik op een bankje naast de paskamers, Titia is in de wagen in slaap gevallen. Dan komt mijn oudste dochter weer tevoorschijn, draait een rondje voor ons en kijkt tevreden naar haar spiegelbeeld. Meteen denk ik: dit kan écht niet. Haar borsten worden zo omhoog geduwd, dat ze bijna uit de jurk floepen. “En?” vraagt ze met een brede lach.

“Ik weet het niet, eigenlijk vind ik deze meer geschikt voor een aflevering van Bridgerton.”

“Mam!?” roept ze geërgerd. “Als het aan jou ligt, loop ik rond in een boerka.”

“Er ligt nog een wereld tussen boerka en porno. Bovendien, het is mijn feestje en ik wil trots kunnen zijn op mijn dochters.”

Dat had ik geloof ik beter niet kunnen zeggen, want ze kijkt me zo vernietigd aan dat het een wonder is dat ik niet ter plekke dood neerval.

“Laten we naar huis gaan”, zegt ze kwaad. “Ik denk niet dat ons dit gaat lukken. Ik ga wel met een vriendin shoppen en dan stuur ik jou een Tikkie.”

Het klinkt als een bijzonder slecht plan, maar ik ben zo afgepeigerd dat ik toestem.

Vrijdag

In bed check ik de actielijst voor onze bruiloft. “Heeft Sjoerd jou nog gebeld over het hoofdgerecht voor de vegetariërs?”

“Yep, het komt allemaal goed, Siciliaanse risotto it is.” Boy vouwt de trainingsbroek die hij net aan had keurig op en legt die in de kast. Wonderlijk, dat een man die zo rommelig kan zijn, uiterst precies is als het om zijn kleding gaat. Hij trekt zijn onderbroek uit, schopt ’m omhoog, vangt ’m op en stopt ’m in de wasmand. Dan stapt hij naakt naast me in bed en slaat zijn arm om mijn buik.

“En weet je of de slijter ook glazen verhuurt?”

Hij kust mijn schouder. “Zeker. Als je wilt, heeft hij ook nog statafels te huur.”

“Dat is misschien wel een goed idee. Ik moet het even checken met Myrthe.” Ik maak een aantekening in mijn blocnote.

“Zullen we het nu dan even ergens anders over hebben?” Hij zoent me op mijn mond en haalt dan voorzichtig de leesbril van mijn neus. Kust me in mijn nek, dwaalt omlaag af, richting mijn borsten… Met een zucht laat ik mijn blocnote op de grond vallen en sla mijn armen om hem heen. Door alle bruiloftsstress zou ik bijna vergeten dat dit feest om onze liefde draait.

Manon is de dochter van Anne-Wil. In haar dagboek schrijft ze over haar moeder, gezin, haar vriendinnen en haar werk bij de plaatselijke krant. Met haar ex Joris kreeg ze Robbert en dochter Willeke, nu pubers. Ze heeft een relatie met de veel jongere Boy, de vader van baby Titia.