Dagboek van Manon: “Ze wil een kind, van ons samen”, zegt Joris

Vrijdag

Joris vroeg of we in een café konden afspreken en dat verbaasde me. Wat wil hij bespreken dat niet over de telefoon kan? Heeft Wils hem in vertrouwen iets verteld of is er iets met Robbert? Licht gespannen loop ik het grand café in waar maar twee andere gasten zitten. Ik ga bij het raam zitten, bestel een thee en pak mijn telefoon om het nieuws te lezen. Ik heb mijn thee allang op als Joris binnenloopt, me een kus op mijn wang geeft en duizend verontschuldigingen maakt. Zijn buikje is verdwenen en hij heeft de kleur van iemand die veel buiten werkt. “Nou, vertel”, zeg ik. “Wat wilde je bespreken? Is er iets met de kinderen?”

Hij schudt zijn hoofd.

“Ik dacht dat het over Wils ging. Ze is zo vaak bij jullie. Ik heb het idee dat ze nu haar draai in haar nieuwe klas heeft gevonden, jij ook?”

Hij knikt.

“Ik ben natuurlijk blij dat ze het zo goed met Myrthe kan vinden, maar ik ben soms wel een beetje jaloers. Ze is zo vaak bij jullie thuis.”

Oef, ik was niet van plan dat te zeggen en daarom probeer ik de scherpe kantjes eraf te lachen. Maar Joris laat zich niet voor de gek houden.

“Er is niets om jaloers op te zijn. Wils heeft maar één moeder en dat ben jij.”

Ik knik, slik een opkomend traantje weg.

“Er is iets anders. Iets met Myrthe.” Hij kijkt naar buiten, lijkt naar woorden te zoeken. Dan zegt hij: “Ze wil een kind, van ons samen.”

Die had ik niet zien aankomen. Eigenlijk dacht ik dat Myrthe daar te oud voor was omdat ze zo grijs is, maar dat is natuurlijk niet zo aardig. Blijkbaar hoort hij mijn gedachten, want hij zegt: “Het is voor haar nu of nooit. En ik begrijp helemaal dat ze moeder wil worden. Het is geweldig om kinderen te hebben, alleen wil ik ze niet meer. Robbert woont al op zichzelf en Wils doet volgend jaar eindexamen.”

Dan zegt hij zo zacht dat ik het nauwelijks kan verstaan: “En ik kan het niet aan om nog een keer een kind te verliezen. Maar hoe zeg ik haar dat? Ik vind het zo egoïstisch om haar het moederschap te onthouden.”

Hij kijkt zo gepijnigd dat ik zijn hand vastpak. “Ik denk dat je haar moet vertellen hoe je je hierover voelt. Ze weet toch hoeveel verdriet je van baby Carice hebt gehad.”

Hij knikt. “Maar ik ben zo bang dat ze bij me weggaat en ik kan niet zonder haar. Je wil niet weten hoe ik eraan toe was voordat ik haar ontmoette. Myrthe heeft mijn leven gered.”

“Het komt vast wel goed.” Iets beters weet ik niet te zeggen en dus zitten we daar, hand in hand te zwijgen.

Maandag

Joost is jarig en trakteert bij de vergadering op gevulde speculaas. Ik neem een piepklein stukje omdat ik net weer lekker in de broeken pas. Stagiaire Phoebe schuift twee grote stukken naar binnen. Wat heerlijk als je nog zo’n snel metabolisme hebt! Na de vergadering heb ik meteen een interview. Na afloop bedenk ik me ik dat ik mijn aantekeningschrift in de vergaderruimte heb laten liggen. Daar tref ik Phoebe aan, met in haar hand weer een groot stuk speculaas. “Zou je niet een broodje of een kop soep nemen?” vraag ik. “Dat is wat gezonder dan al die zoete troep.”

Ze haalt haar schouders op. “Ik krijg volgende week pas weer geld.”

Even kijk ik haar verbaasd aan en dan zeg ik: “Wij gaan nu lunchen en ik trakteer.”

