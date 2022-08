Marktplaats Misères: “Alles wat ik haar ooit cadeau deed, verkocht ze op Marktplaats”

Verkoper: Maaike

Item: Verschillende accessoires

Vraagprijs: € 15 - € 60

“Al bijna vijf jaar heb ik een eigen boetiekje in de stad. Hier verkoop ik de mooiste tassen, hoeden, sieraden en andere accessoires in Ibiza-stijl. Sinds een jaar heb ik ook een succesvolle webshop. De zaken gaan goed, ik zit bepaald niet om klanten verlegen. Daar ben ik ontzettend trots op. Zeker omdat ik veel items uit de winkel zelf ontwerp. De sieraden maak ik met de hand. Dat dit goed verkoopt is voor mij een droom die uitkomt.

Delen met dierbaren

Omdat ik zo trots ben op mijn spulletjes vind ik het leuk om dierbaren af en toe iets uit mijn winkel cadeau te doen. Vriendinnen krijgen weleens een handgemaakt sieraad en ook mijn dochter komt regelmatig ‘shoppen’ in mijn winkel. Bij één vriendin liep mijn vrijgevigheid een beetje uit de hand.

Samenwerken met influencers

Toen ik mijn webshop lanceerde, gaf vriendin Maaike mij het advies om met influencers samen te werken. Door mensen met veel volgers op social media accessoires op te sturen, in ruil voor een social-mediapost, zou mijn webshop meer bekendheid krijgen, tipte ze. In eerste instantie werd ik niet heel warm van dit idee. Welke influencers moest ik dan hebben? En hoe wist ik zeker dat me dit iets zou opleveren? Ik zag het niet voor me.

Ze wilde de items houden

Maaike wel, zij was overtuigd van haar plan. Zelf is ze behoorlijk actief op Instagram. Ze loopt tegen de zestig, maar kleedt zich hartstikke hip en plaatst vaak foto's van haar outfits. Hierdoor heeft ze honderden volgers gekregen. Al snel riep ze: ‘Zal ik er anders wat foto's mee maken en op mijn Instagram plaatsen?’ Nog voordat ik had gezegd dat ik het goed vond, was ze al items aan het selecteren. Natuurlijk vond ik het prima dat ze met items uit mijn winkel op de foto ging. Graag zelfs! Alleen bleek de samenwerking niet vrijblijvend: ze wilde het item waarmee ze op de foto ging houden. Ik zegde toe. Ze nam een ketting en een tasje.

Eerste verkoop

‘Mijn buurvrouw wil het tasje kopen’, riep ze even later trots. ‘Ze heeft ’m op mijn Instagram gezien.’ ‘Wat fijn!’ zei ik. Verdomd, had die foto toch al tot een verkoop geleid. Ik was om. Ze mocht nóg iets van me uitzoeken.

Is het wel zo lucratief?

Inmiddels zijn we een jaar verder en heeft ze al tientallen items uit mijn winkel gekregen in ruil voor foto’s op social media. In alle eerlijkheid vraag ik me al maanden af of deze samenwerking nu wel zo lucratief is voor mij. Ja, Maaike roept weleens dat ze enthousiaste reacties krijgt en dat mensen haar schrijven dat ze mijn winkel zullen gaan bezoeken. Maar inmiddels heeft ze al voor honderden euro’s aan spullen mee naar huis genomen. Ik geloof niet dat ik dat heb terugverdiend.

Ze zette alles op Marktplaats

Ik was niet van plan om er iets van te zeggen, tot dat ik vorige week een ontdekking deed. Op Instagram deelde Maaike een link naar haar Marktplaats-account. Ze verkocht haar dressoir. Ik klikte op de link. Daarna klikte ik op een link naar haar andere advertenties. Ik viel bijna van mijn stoel van de schrik. Alle spullen die ze in het afgelopen jaar gratis van mij heeft gekregen, stonden op Marktplaats. In totaal waren het bijna 50 advertenties. Ze vroeg er hoge prijzen voor: bijna dezelfde prijzen als in de winkel. Sommige spullen stonden al op ‘gereserveerd’, waardoor ik wist dat ze er al daadwerkelijk geld voor had gevangen. Het maakte me woest.

Ik ging de confrontatie aan

Ik besloot haar direct te appen. Ik maakte screenshots van de advertenties, stuurde ze naar haar en schreef erbij: ‘Serieus? Verkoop je de spullen die je gratis krijgt van mij? Deze tas heb je vorige week nog meegenomen!’ Het duurde lang voordat ik antwoord kreeg. Af en toe zag ik dat ze aan het typen was, maar dan stopte ze weer. Ondertussen zat ik me op te vreten.

Einde van de vrijgevigheid

‘Ik had niet gedacht dat je dit een probleem zou vinden. Dit zijn immers spullen die ik eerlijk heb verdiend, in ruil voor social-media-aandacht. Wat ik ermee doe is aan mij’, schreef ze uiteindelijk. Ik liet haar kwaad weten dat ik me gebruikt voelde en dat de samenwerking bij dezen ophield. Wat heb ik me in de maling laten nemen! Een ding weet ik zeker: ik geef niks meer gratis weg, behalve aan mijn dochter. Aan mijn vrijgevigheid is een einde gekomen en dat komt allemaal door haar.”

