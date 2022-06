Marktplaats Misères: “Als ik niet voor 12:00 uur het geld overmaakte, zou hij naar me toe komen”

Verkoper: Feline (31)

Item: Laptop

Vraagprijs: € 400

“Toen ik begon bij een nieuwe werkgever kreeg ik een laptop van de zaak. Ik merkte al gauw dat ik mijn eigen laptop niet meer aanraakte, omdat we ook een vaste computer hebben. Oftewel: hij kon weg. Ik zette ’m op Marktplaats en verkocht ’m tegen een schappelijke prijs.

De koper wilde het apparaat niet ophalen, ik moest ’m versturen. Ik twijfelde eerst, maar besloot toch akkoord te gaan met verzekerd verzenden. Een paar dagen later liet de koper weten dat-ie ’m ontvangen had. Hiermee dacht ik dat de koop afgerond was. Dat bleek anders te zitten.

Vastgelopen

Nog dezelfde avond stuurde hij een berichtje: de laptop was vastgelopen, of-ie dat wel vaker deed. Ik vertelde dat ik dat nog niet eerder had meegemaakt. Daar was geen woord aan gelogen. Ik had de laptop pas twee jaar in gebruik en er was nog nooit iets mee aan de hand geweest. Ik hielp de koper door op Google te zoeken naar een oplossing en hem te sturen wat ik gevonden had.

Een paar dagen later kreeg ik weer een bericht, de laptop liep weer vast en leek nu echt niet meer op te starten. Ik wist niet goed wat ik ermee aan moest. Ik liet hem weten dat ik het vervelend vond, maar dat ik dit zelf echt nooit had ervaren. Op dat moment veranderde zijn toon. De laptop was niet wat hij ervan had verwacht, hij was hevig teleurgesteld en voelde zich zelfs een tikkie belazerd.

Geld terug

Hij bleef me berichtjes sturen waarin hij klaagde over de laptop. Op een gegeven moment kwam het hoge woord eruit: hij wilde zijn geld terug. Bij aankoop had hij € 400 naar me overgemaakt. Ik was niet van plan dit terug te sturen, aangezien ik naar mijn weten een goed functionerende laptop had verkocht. Maar dat pikte hij niet.

“Ik ben niet bang om aangifte tegen je te doen”, liet hij weten. “Ik zou het geld maar terugsturen als ik jou was, met mij moet je niet sollen.” De berichten werden steeds grimmiger. Toch hield ik voet bij stuk. Ik ging echt niet zomaar die € 400 terugsturen.

Dreigement

De volgende ochtend ontving ik een dreigement: “Maak voor 12:00 uur het geld over, of ik kom naar je toe.” Naar mijn weten had hij mijn adres niet, maar toch schrok ik er flink van. Ik stuurde een screenshot van het bericht naar mijn vriend. “Aangifte doen, dit is een dreigement”, zei hij.

Ik negeerde het bericht, maar realiseerde dat hij kon zien dat ik het gelezen had. De rest van de ochtend keek ik huiverend naar de klok. Hoewel ik me heus realiseerde dat het waarschijnlijk een loos dreigement was, en hij helemaal niet naar mijn huis toe kwam, maakte dat tijdstip op een of andere manier indruk.

Zenuwen

Toen het 12:00 uur was geweest, namen mijn zenuwen toe. Ik bleef naar mijn telefoon kijken, ging er vanuit dat hij snel een woedend bericht zou sturen, omdat ik het geld niet had overgemaakt. Ik werkte die dag thuis. Toen ’s middags de bel ging, zat mijn hart direct in mijn keel. Maar het was de pakketbezorger. Ik haalde opgelucht adem.

Die avond volgden er inderdaad kwade berichten en nog meer dreigementen. Opnieuw negeerde ik alles, maar ik maakte er wel screenshots van. De dagen erna heb ik nog flink in de zenuwen gezeten, maar er gebeurde niks. Met de screenshots ben ik naar de politie gegaan, maar zij konden helaas niets voor me doen.

Ik kan van geluk spreken dat het allemaal met een sisser is afgelopen. Het heeft me wel flink wat grijze haren opgeleverd, maar ook een goed verhaal.”

Marktplaats Misères: ook zoiets meegemaakt?

Heb jij ook zo’n verhaal? Vertel ons over jouw Marktplaats Misère door onderstaand formulier in te vullen en wie weet verschijnt het verhaal binnenkort op Libelle.nl. We vragen je om het verhaal zo uitgebreid mogelijk te vertellen. Het mag uiteraard anoniem.