Marktplaats Misères: “De jaloerse vrouw van de verkoper stuurde me kwaad weg”

Koper: Anja (46) Item: buitenkleed Vraagprijs: € 30

“Deze zomer geef ik mijn tuin een make-over. Dat probeer ik met zo min mogelijk geld voor elkaar te krijgen. Een heerlijk project! Ik struin kringloopwinkels én Marktplaats af voor de leukste spulletjes. Zo spotte ik op Marktplaats een prachtig buitenkleed. Die moest ik hebben. Dolblij was ik toen ik na drie keer bieden met de verkoper tot een deal kwam. De nieuwprijs van het kleed was € 115 en ik mocht ’m voor € 30 hebben. Wat een goede deal!

Het weekend erna stapte ik in mijn auto om het kleed op te halen. Met de verkoper had ik afgesproken dat ik er om 16.00 uur zou zijn. Het was een half uurtje rijden. Ik kon niet wachten om het kleed mee naar huis te nemen. Ik wist al precies in welke hoek van mijn tuin hij zou komen. Het zou mijn zithoek helemaal op gaan fleuren.

De jaloerse vrouw

Het liep alleen anders... Toen ik enthousiast aanbelde, opende niet veel later een vrouw de deur. Ze bekeek me van top tot teen met een afkeurende blik. ‘Ja?’, vroeg ze. ‘Ik kom voor het buitenkleed’, zei ik haar met een grote lach op mijn gezicht. Ze zuchtte. ‘Momentje’, zei ze en ze verdween naar binnen.

Al snel hoorde ik haar achter de voordeur tegen iemand schreeuwen. Wat is hier gaande, vroeg ik me af. Met een verhit hoofd opende ze even later de deur weer: ‘Sorry, maar de deal gaat niet door. Ik ben het helemaal zat.’

‘Wat? Wat ben je zat?’, stamelde ik stomverbaasd. ‘Om de haverklap staat hier een vrouw voor de deur. Hij kan het gewoon niet laten’, brieste ze. Ik snapte er niks van.

Alleen deals met vrouwen

‘Ik ben van Marktplaats, ik kom het buitenkleed van jullie overkopen. Ben ik wel aan het goede adres?’, probeerde ik, in de hoop op duidelijkheid. ‘Ja, ik weet dat je van Marktplaats bent. Mijn man besteedt iets teveel tijd aan Marktplaats. Maar hij sluit alleen deals met vrouwen, gek hè?’, zei ze met een sarcastische ondertoon.

Nu viel bij mij het kwartje. Ik had hier te maken met een jaloerse vrouw. Ze kon het niet hebben dat haar man regelmatig spullen aan vrouwen verkocht. ‘Kun jij het kleed dan niet aan me verkopen? Ik heb er een half uur voor gereden’, probeerde ik. Ik wilde dat kleed! ‘Nee sorry, de deal gaat niet door.’ Ze sloot de deur.

Tóch een nieuw kleed

Toen ik verslagen thuis kwam, keek mijn partner me verbaasd aan: ‘Waar is het kleed?’ Ik vertelde hem lachend dat ik was weggestuurd door een jaloerse vrouw. Toen ik het hele verhaal vertelde, barstte ook hij in lachen uit. ‘Wát een verhaal, dat overkomt jou weer’, zei hij. ‘Ja, een goed verhaal, maar daar wordt de tuin niet mooier van’, zei ik. ‘Dan gaan we morgen toch naar het tuincentrum, dan krijg je van mij een kleed.’ Zo gezegd, zo gedaan. Ons nieuwe buitenkleed kostte misschien ietsjes meer, maar het is prachtig.”

Marktplaats Misères: ook zoiets meegemaakt?

Heb jij ook zo’n verhaal? Vertel ons over jouw Marktplaats Misère door onderstaand formulier in te vullen en wie weet verschijnt het verhaal binnenkort op Libelle.nl. We vragen je om het verhaal zo uitgebreid mogelijk te vertellen. Het mag uiteraard anoniem.