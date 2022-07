Verkoper: Charissa (29)

Item: bank en salontafel

Vraagprijs: € 400

“Toen mijn vriend en ik gingen samenwonen, hadden we ineens alles dubbel. Twee banken, twee salontafels, twee bedden, twee eethoeken. Een boel van die meubels gingen op Marktplaats. We wilden er snel vanaf, want de verhuizing stond al voor de deur. Toen iemand de bank en de salontafel die we te koop hadden staan beide wilde overnemen voor een totaalprijs van € 400, waren we superblij. Dat geld konden we goed gebruiken om van onze nieuwe woning een paleisje te maken.

Oplichting

Helaas zijn we slachtoffer geworden van oplichting. De kopers, twee vriendelijke, jonge gasten, betaalden namelijk met vals geld. Acht briefjes van € 50, allemaal nepper dan nep. Dat hadden wij alleen totaal niet door. Sterker nog: ik ben er op een heel pijnlijke manier achter gekomen.

Vals geld

Het was een ruime week later toen ik boodschappen ging doen met twee van de briefjes van € 50 in mijn portemonnee. Bij het afrekenen stond ik de boodschappen nietsvermoedend in mijn tas te doen, toen er ineens gepiep klonk. Het jonge meisje achter de kassa had mijn briefje van € 50 door een apparaat gehaald en het ging af. Mijn hart schoot in mijn keel.

Manager

“Ik roep even mijn manager erbij”, fluisterde het meisje achter de kassa. Haar manager haalde het biljet opnieuw door het apparaat en weer begon het te piepen. Inmiddels vormde zich een flinke rij achter me, maar ik durfde niemand aan te kijken. Uiteindelijk vroeg de manager me om mee naar achter te lopen. Ik voelde me misselijk worden van de zenuwen.

Politie

Eenmaal daar vertelde ik de manager het verhaal over de Marktplaats-verkoop. Ik wist namelijk precies hoe ik aan deze briefjes was gekomen. Gelukkig geloofde hij me. Wel gaf hij aan dat hij verplicht is om de politie te informeren.

Lang wachten

We moesten behoorlijk lang op de komst van de politie wachten. De langste minuten van mijn leven. Toen ze er eenmaal waren, deed ik opnieuw mijn verhaal. Gelukkig werd ik ook door hen geloofd. Ze vertelden me zelfs dat er veel vals geld in omloop is via Marktplaats. Nadat ik ze alle informatie had gegeven, mocht ik gaan.

Vernederd

Het is voor mij dus met een sisser afgelopen, maar schrikken was het wel. Nog nooit eerder in mijn leven ben ik met de politie in aanraking gekomen. Dat iedereen in de supermarkt kon zien hoe ik met vals geld werd betrapt, vond ik ook behoorlijk vernederend. En natuurlijk baalden we van die € 400. Inmiddels heb ik me verdiept in vals geld en hoe je het kunt herkennen, zodat mij dit in ieder geval niet meer overkomt.”

