Marktplaats Misères: “De koper is zwaar autistisch en belt me nog meerdere keren per dag”

Verkoper: Mia (41)

Item: game console

Vraagprijs: € 180

“Ik was in de tuin aan het werk, toen mijn telefoon ineens als een gek begon te trillen. Vijf mails kwamen er achter elkaar binnen. Van ene Jochem, via Marktplaats. Die ochtend had ik een game console van mijn zoon, die hij al lang niet meer gebruikte, te koop aangeboden. Jochem had er vragen over en stelde ze ieder in een aparte mail.

Ongeduldige mail

Ik kon de vragen niet zo snel beantwoorden, want ze waren nogal technisch van aard. Dat moest ik echt even aan mijn zoon vragen. Maar na een paar uur werd Jochem al erg ongeduldig. Hij mailde nog een keer. In een keurig geformuleerd bericht liet hij weten dat hij op mijn antwoord zat te wachten. Normaal gesproken zou zo’n ongeduldige mail me behoorlijk irriteren. Gek genoeg was dat dit keer niet het geval. Er schuilde iets aandoenlijks in Jochems mails. Ik besloot hem, na navraag bij mijn zoon, zo goed mogelijk te woord te staan.

Gedetailleerde afspraak

Jochem bleek al gauw tevreden met mijn antwoorden en wilde de game console overnemen. Bij het maken van de afspraak deelde hij onnodig veel details met me. Hij liet me weten dat 16:00 uur hem het beste uitkwam, en vertelde me wat hij die dag allemaal moest doen. Ook bracht hij me op de hoogte van zijn uitgestippelde reis. Niet per se informatie waar ik iets aan had, maar ik reageerde er vriendelijk op. Tegenwoordig zijn de meeste berichtjes zo kortaf, ik vond dit stiekem best verfrissend.

Zwaar autisme

Jochem belde stipt op tijd aan. Ik liet hem binnen. Een jonge, opmerkelijk lange jongen. Hij begon gelijk te ratelen over de game console en de spellen die hij speelt. Ik kreeg er geen woord tussen. Al gauw bevestigde hij wat ik al dacht. “Ik heb zwaar autisme”, liet hij vallen. “Ik woon begeleid.” Vlak voordat hij wegging, zei ik dat hij kon bellen als hij nog vragen had over het apparaat. Dat had ik misschien beter niet kunnen doen.

Terugkerende telefoongesprekken

Diezelfde avond belde hij al. Hij bleek inderdaad een boel vragen te hebben. Niet over de werking van het apparaat, maar meer over ons gebruik ervan. Toen hij een uur later nóg een keer belde met nog meer, in mijn ogen, onbelangrijke vragen, kreeg ik het idee dat het hem niet om de antwoorden ging. Volgens mij wilde hij gewoon even praten. Omdat ik op dat moment in mijn eentje op de bank zat en niets anders te doen had, besloot ik hem aan te horen. Ik vond het wel aandoenlijk en zag het ergens ook een beetje als liefdadigheid. Misschien had deze jongen wel niet zoveel sociaal contact, dacht ik. Kleine moeite om hem even te woord te staan. Later die week gebeurde het nog een keer. Hij hield me ruim een half uur aan de praat.

Hij wist van geen ophouden

Ken je het spreekwoord ‘je geeft één vinger en hij neemt je hele hand’? Dat is precies hoe ik de situatie achteraf zou beschrijven. Jochem weet namelijk van geen ophouden. Hij blijft bellen, soms wel een paar keer per dag. Ook via Marktplaats stuurt hij berichten. Op dit moment weet ik niet goed meer wat ik ermee moet. Hoe zeg je tegen een jongen zoals Jochem dat je er klaar mee bent? Ik vind dat zo sneu. Misschien ben ik een zacht gekookt ei, maar die confrontatie ga ik het liefst uit de weg. Ik besef ook dat dit mijn eigen schuld is. Die grenzen had ik natuurlijk al gelijk moeten aangeven.”

Marktplaats Misères: ook zoiets meegemaakt?

Heb jij ook zo’n verhaal? Vertel ons over jouw Marktplaats Misère door onderstaand formulier in te vullen en wie weet verschijnt het verhaal binnenkort op Libelle.nl. We vragen je om het verhaal zo uitgebreid mogelijk te vertellen. Het mag uiteraard anoniem.